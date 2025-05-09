快閃3天！全球百大咖啡館第33名 丹麥La Cabra首度登台

來自丹麥的咖啡品牌La Cabra首度登台，帶來北歐的咖啡香氣與氛圍，但體驗時間短暫，僅限於今起（5月9日）至5月11日在台北生活選品空間iliya「3日限定快閃」。品牌表示，這不僅是La Cabra首次在台灣公開亮相，也預告品牌計畫進駐台灣市場的第一步，預料未來還有機會再品咖啡香。

對展店一向謹慎的La Cabra，選擇iliya作為首次登台的合作空間，是因為iliya堅

持的生活理念與空間質感，恰好與他們的北歐美學不謀而合。iliya主理人Summer表示，「這次合作對我們來說是一個重要的里程碑，能夠完整地將我們喜愛的品牌帶進iliya的空間，結合日常生活不可或缺的品項與La Cabra獨特且純淨的美感，是一次非常令人興奮且有意義的企劃。」

La Cabra為此次登台活動，特別派出兩位來自創始團隊的核心成員—品牌業務

總監Dane Oliver與資深營運主管Victor Kristensen來台，兩人曾分別榮獲澳洲與丹麥的WBRC咖啡大賽冠軍，並參與La Cabra品牌發展將近10年的資歷，本次咖啡活動也將由他們親自沖煮，提供3款風味各異、處理法不同的咖啡豆，並搭配La Cabra Bakery烘焙坊最具代表性的經典黑麥塔（Rugbrød Tart），帶來最完整的北歐風味體驗。

此外，活動現場也將同步限量販售La Cabra的周邊商品，包括5款由丹麥陶藝品牌K.H. Würtz製作的專屬咖啡杯，以及3款La Cabra的精選咖啡豆：Sumava、Juan Carlos Velez、Bumbogo，分別來自哥斯大黎加、厄瓜多、與盧安達的產區單品。並邀請La Cabra長年合作的經典丹麥家具品牌「Fritz Hansen」共同策展參，現場可見由傳奇設計師Arne Jacobsen所創的經典Dot Stool與Series 7 椅，窗邊特別陳列包浩斯風格的Cutter長凳系列，展現北歐「設計即生活」的經典精神。

La Cabra創立於2012年丹麥的奧胡斯（Aarhus），原文名是西班牙文的「山羊」，象徵品牌對咖啡探索精神的致敬。自創立以來，La Cabra便以其明亮、乾淨且極具風土表現力的風味聞名，在短短10年間，在全球咖啡界建立深厚聲譽，並於2024年入選Top 100 Coffee Shops全球百大咖啡館第33名。

品牌的核心理念是透過誠實的烘焙方式，呈現咖啡豆本身最真實、最直接的樣貌。他們採用「單一烘焙曲線」，不分義式或手沖萃取法，而是回歸杯測桌，以風味為依歸，精準展現咖啡產地的風土特性與季節變化。這樣的極簡主義哲學，貫穿品牌的選豆、烘焙、門市設計，到包裝視覺，讓LaCabra成為全球精品咖啡愛好者心中的經典。

La Cabra目前已於紐約布魯克林、曼谷、阿曼、與哥本哈根設立分店與烘焙廠，並與世界各地的選物空間、餐飲品牌進行聯名。