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迪麗熱巴MIKIMOTO上身 巧獻柔美與自信的風格二重奏
柔美的珍珠一向帶給人柔美、典雅的印象。日本珠寶品牌MIKIMOTO近日邀請全球品牌代言人迪麗熱巴以黑白兩套造型配戴上全系列黃金珍珠珠寶項鍊、戒指與手環，兼容了黃金的飽滿華麗、更有珍珠的雅緻內斂，風情萬種。
其中一組白色造型中、迪麗熱巴選擇以自信中性打扮配戴上了MIKIMOTO的M Signature系列18K黃金款。M Signature系列除了選擇以品牌首字母的大寫M為號召、並散發鮮明的設計感，像是是珍珠鑲鑽墜鍊鑲嵌了約0.33克拉的日本Akoya珍珠，而該系列的珍珠鑲鑽耳環則以兩個圓弧的18K黃金鑲鑽M字母與Akoya珍珠，展現了耳畔的俐落時髦。
迪麗熱巴的另一套黑色造型則選擇了MIKIMOTO的的經典M Collection系列，並以兩條長短不同的項鍊創造層次感；該系列特別的是將M字母變成宛如具有建築感的藝術結構、以稜角分明的線條「包覆」住項鍊中間的Akoya 珍珠，進而創造了一種既剛毅也柔美的複合印象。該系列除了黃K金外，另提供溫暖的18K玫瑰金、18K白金等選擇，其中屬於入門價位的則有一對M collection 18K黃金耳環，以18K黃金並選用6.25mm的Akoya珍珠，訂價則約40,000元，讓自信與柔美、一次輕奢入手。
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