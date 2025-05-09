迪麗熱巴MIKIMOTO上身 巧獻柔美與自信的風格二重奏

柔美的珍珠一向帶給人柔美、典雅的印象。日本珠寶品牌MIKIMOTO近日邀請全球品牌代言人迪麗熱巴以黑白兩套造型配戴上全系列黃金珍珠珠寶項鍊、戒指與手環，兼容了黃金的飽滿華麗、更有珍珠的雅緻內斂，風情萬種。

其中一組白色造型中、迪麗熱巴選擇以自信中性打扮配戴上了MIKIMOTO的M Signature系列18K黃金款。M Signature系列除了選擇以品牌首字母的大寫M為號召、並散發鮮明的設計感，像是是珍珠鑲鑽墜鍊鑲嵌了約0.33克拉的日本Akoya珍珠，而該系列的珍珠鑲鑽耳環則以兩個圓弧的18K黃金鑲鑽M字母與Akoya珍珠，展現了耳畔的俐落時髦。