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88萬的奢華冰箱台北當代藝博會首亮相 Gaggenau廚電新品黃金比例設計自帶光

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全新Gaggenau Expressive系列是闊別20年的改款新作，現場特別展出系列中的烤箱、微波烤箱、暖盤機3款廚電作品。圖／Gaggenau提供
全新Gaggenau Expressive系列是闊別20年的改款新作，現場特別展出系列中的烤箱、微波烤箱、暖盤機3款廚電作品。圖／Gaggenau提供

德國頂級廚電品牌Gaggenau再次攜手台北當代藝術博覽會，於5月9～11日期間以《Mastery of Form造物之境》為主題，首次在台公開全新Gaggenau Expressive烤箱系列與三門法式冰箱Vario Expressive系列，展現品牌超越機能設計的極致工藝技術與品味，將工藝、設計與美學哲理注入生活場景，淋漓盡致地發揮「隱形科技設計（Shy Tech）」打造廚電與藝術共構的空間語彙。

此次主題呼應Gaggenau傳承自1683年德國黑森林的工藝起點，融合包浩斯「形隨機能」理念，延續品牌一貫的靜奢美學與極致工藝精神。全新Expressive烤箱系列是20年來最大幅度的改款，涵蓋烤箱、蒸烤爐、微波烤箱、咖啡機、暖盤機與真空包裝機6件作品，外觀承襲經典「兩框一圓」設計語彙，依循黃金比例1：1.618的古典韻律建構秩序與和諧之美，再結合煙燻玻璃與不鏽鋼材質，形塑理性與感性交織的現代廚房語言。

細節設計更彰顯Gaggenau對工藝的極致堅持。烤箱門板採鑲嵌在5層玻璃結構中的不鏽鋼襯框，需歷經7道繁複工匠手工打磨工序，展現獨一無二的橫向短絲紋理，內側的精緻倒角，處處都能感受Gaggenau傳承3世紀的工藝匠心。以不鏽鋼材質打造的懸浮控制環，兼具手感與科技美感，碰觸即會亮起都光，滑順流暢旋感受細緻刻度回饋，搭配數位顯示界面，豐富功能輕鬆掌握。

烘烤過程中，「日出意象」燈光設計自控制環中心漸亮，將料理過程轉化為詩意光景，提升烹飪儀式感。搭配多樣化的自動烹調程序，幫助精準掌握料理工序，全系列都結合專業功能與情感連結，將廚房變為生活美學的實踐場域。

同步亮相的還有Vario Expressive三門法式冰箱，同樣貫徹極簡嵌入式設計，可與家中裝潢融為一體，無門把按壓開門，內部首度採用深色不鏽鋼材質，賦予其如高級家具般的沉穩存在感。冰箱內部則像是舞台劇場，除了打開門時的每個儲藏空間的暖白照明，每一格冷藏抽屜開啟時更會自動調整角度與亮度，就像為食材打上聚光燈。

更貼心的是，冰箱配置5大獨立溫控區，包括2℃至8℃可調冷藏室、溫度略低2℃的保鮮室、2個溫濕度可控的冰溫保鮮區，以及最低可達-30℃的冷凍室，滿足從熟食、鮮蔬到珍稀食材的儲藏需求。冷藏室更內建4顆智慧鏡頭，從上方、左右門上拍攝內部空間，結合Gaggenau Home Connect App，打開手機就能遠端掌握庫存與儲藏狀況。

此次Gaggenau在台北當代藝術博覽會中亮相的奢華新品系列將於2025年底在台上市，以極致工藝與當代設計語彙，重新定義廚電角色，邀請藏家與品味者搶先共賞「造物之境」。

烤箱外觀不銹鋼精緻倒角，處處都能感受Gaggenau傳承3世紀的工藝匠心。記者黃筱晴／攝影
烤箱外觀不銹鋼精緻倒角，處處都能感受Gaggenau傳承3世紀的工藝匠心。記者黃筱晴／攝影
在控制環中心設計了獨特的視覺指示器，圓環中橘色的區段會隨烹飪進度擴大，蘊藏新系列獨有的「日出意象」。圖／Gaggenau提供
在控制環中心設計了獨特的視覺指示器，圓環中橘色的區段會隨烹飪進度擴大，蘊藏新系列獨有的「日出意象」。圖／Gaggenau提供
Gaggenau Expressive烤箱內部為經典藍色琺瑯內壁。記者黃筱晴／攝影
Gaggenau Expressive烤箱內部為經典藍色琺瑯內壁。記者黃筱晴／攝影
冰箱擁有2個可依食材調整溫溼度的冰溫保鮮室。記者黃筱晴／攝影
冰箱擁有2個可依食材調整溫溼度的冰溫保鮮室。記者黃筱晴／攝影
Gaggenau精心打磨出不銹鋼懸浮控制環，展現出金屬加工的巔峰技藝。記者黃筱晴／攝影
Gaggenau精心打磨出不銹鋼懸浮控制環，展現出金屬加工的巔峰技藝。記者黃筱晴／攝影
全球豪邸指定廚電品牌Gaggenau進駐台北當代藝術博覽會，以《Mastery of Form造物之境》為題，帶來全新亮相的烤箱與三門法式冰箱作品，獻呈工藝與設計交會的極致感受。圖／Gaggenau提供
全球豪邸指定廚電品牌Gaggenau進駐台北當代藝術博覽會，以《Mastery of Form造物之境》為題，帶來全新亮相的烤箱與三門法式冰箱作品，獻呈工藝與設計交會的極致感受。圖／Gaggenau提供
冷藏室更內建4顆智慧鏡頭，從上方、左右門上拍攝內部空間。記者黃筱晴／攝影
冷藏室更內建4顆智慧鏡頭，從上方、左右門上拍攝內部空間。記者黃筱晴／攝影
冷藏抽屜旁設置觸控面板，可依照存放的食材內榮自動調整溫溼度設定。記者黃筱晴／攝影
冷藏抽屜旁設置觸控面板，可依照存放的食材內榮自動調整溫溼度設定。記者黃筱晴／攝影
全新三門法式冰箱Vario Expressive系列內建暖白色的柔和抗眩LED燈，光線隨環境微妙漸變，如同舞台燈光般精心映襯每樣食材。圖／Gaggenau提供
全新三門法式冰箱Vario Expressive系列內建暖白色的柔和抗眩LED燈，光線隨環境微妙漸變，如同舞台燈光般精心映襯每樣食材。圖／Gaggenau提供
下方冷凍室最低可達-30℃。記者黃筱晴／攝影
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