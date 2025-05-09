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香檳瓶裡裝軟糖！Sugarfina母親節系列也有「提箱版」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Sugarfina「氣泡粉紅酒小熊軟糖」慶祝瓶、1,190元。圖／Sugarfina提供
Sugarfina「氣泡粉紅酒小熊軟糖」慶祝瓶、1,190元。圖／Sugarfina提供

來自比佛利山莊的奢華頂級糖果品牌Sugarfina，為2025年母親節推出全新「La Vie En Rose玫瑰人生」系列，除了經典口味「草莓風味棉花軟糖」、「心型草莓軟糖」、「草莓香檳小熊軟糖」等，能自由搭配成9盒裝的「玫瑰人生」粉色迷你提箱禮盒，更特別推出限量版的「氣泡粉紅酒小熊軟糖」慶祝瓶，讓溫馨節日更添歡樂氛圍。

日前甜美時尚名人許允樂出席sugarfina台北101旗艦店開幕一周年慶，並浪漫揭曉母親節限定系列。她說，「媽媽的角色就像是全世界最不容易、卻也最有成就感的工作。我和媽媽感情很好，她給我的安全感和幸福感是滿滿的、溫柔的。」她也希望，「每位媽媽在每個平凡且努力的日子裡，都記得寵愛自己一下。吃顆糖、讓心融化，回到那個小女孩的甜蜜時刻。」

sugarfina推出的母親節限定「La Vie En Rose玫瑰人生」系列，以粉嫩浪漫為主題，精選多款人氣口味軟糖，消費者可自由搭配組合，其中9盒裝的「玫瑰人生」粉色迷你提箱禮盒，創造獨一無二的個人化母親節禮物，粉嫩的外盒設計呼應法文Rosé，搭配經典緞帶，顯得溫柔且高雅。

此外，靈感來自於德國貝里尼地區的「貝里尼水蜜桃軟糖」，也加入了這次的產品組合，充滿氣泡般口感的軟糖為味蕾帶來全新驚艷。今年sugarfina還推出了限量版的「氣泡粉紅酒小熊軟糖」慶祝瓶，這款來自南法普羅旺斯的「天使絮語」氣泡粉紅酒風味的小熊軟糖，完美融合了微酸微甜的口感和酸甜糖晶的包裹，既有浪漫的法式風情，也帶來歡慶的節日氣氛。

sugarfina 以「高級訂製糖果」的概念顛覆傳統甜點文化，品牌誕生於一場關於夢幻甜點的對話：「如果糖果可以像香檳一樣精緻奢華？」從此，sugarfina在全球尋找頂級甜點工藝，將法國香檳軟糖、日本柚子巧克力、希臘可可球等珍稀風味，以精品級包裝呈現，成為時尚名流、明星、派對最愛的糖果品牌。目前在美國、加拿大、香港、日本、台灣等地設有專門店。台北101購物中心sugarfina旗艦店是台灣獨家販售地點。

許允樂甜美出席sugarfina台北101旗艦店開幕一周年慶，浪漫揭曉母親節限定「La Vie En Rose玫瑰人生」系列。圖／Sugarfina提供
許允樂甜美出席sugarfina台北101旗艦店開幕一周年慶，浪漫揭曉母親節限定「La Vie En Rose玫瑰人生」系列。圖／Sugarfina提供
Sugarfina「2025 母親節」精選贈禮。圖／Sugarfina提供
Sugarfina「2025 母親節」精選贈禮。圖／Sugarfina提供
Sugarfina「玫瑰人生」系列粉色迷你提箱禮盒，9盒裝、6,980元。圖／Sugarfina提供
Sugarfina「玫瑰人生」系列粉色迷你提箱禮盒，9盒裝、6,980元。圖／Sugarfina提供
Sugarfina「玫瑰人生」系列，心型草莓軟糖、490元。圖／Sugarfina提供
Sugarfina「玫瑰人生」系列，心型草莓軟糖、490元。圖／Sugarfina提供
Sugarfina「玫瑰人生」系列糖果禮盒，3入組、1,790元。圖／Sugarfina提供
Sugarfina「玫瑰人生」系列糖果禮盒，3入組、1,790元。圖／Sugarfina提供

人生 母親節 糖果

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