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高雄國際旅展開跑 500個攤位祭優惠搶客

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
高雄市旅行公會2025國際旅展9日在高雄展覽館開幕。照片／高雄市旅行公會提供
高雄市旅行公會2025國際旅展9日在高雄展覽館開幕。照片／高雄市旅行公會提供

高雄市旅行公會2025國際旅展9日在高雄展覽館開幕，匯集海內外機構、公私部門近500個攤位參展，展期至12日止。參展業者莫不大大讓利，瞄準暑假旅遊旺季商機，紛祭出最夯行程、最殺優惠、消費滿額送等好康，另有抽獎，獎品包括國內外機票、星級住宿券、iPhone16手機等大禮，是民眾出遊搶便宜、拿好康不容錯過的良機。

此次開幕式的與會貴賓有交通部長陳世凱、 觀光署副署長黃勢芳、高市府副秘書長王宏榮、高市議會副議長曾俊傑、客委會產經處副處長金玉珍、外交部領事事務局長陳尚友、南部辦事處長沈正宗、長榮航空（2618）副總經理王振興、中華航空（2610）高雄分公司總經理陳鵬宇等。

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑指出，參展業者現場莫不殺很大地搶客，今年旅展將提供最佳的展示及交易平台，涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等近500個展位，搶攻暑假商機，參展旅行社、飯店業蓄勢待發紛紛祭出優惠活動。

國內各縣市參展單位更大力推銷優質旅遊景點，飯店溫泉渡假五星酒店推出誘人超低折扣的住宿券及餐券，現場各家旅行社提供國內超優惠的旅遊產品及經典遊程，有澎湖、金門、馬祖等離島行程，讓您買到優惠、逛得開心，呼籲大家緊來搶便宜、搶好康。

為打造這場難得的旅遊盛會，現場也匯集各國觀光局和台灣各地最新的吃喝玩樂資訊，各參展單位傾盡全力拚觀光，觀光業者推出眾多好康，包括飯店住宿券、人氣餐券超低折扣，各縣市政府也卯足全力推廣在地特色，行銷優質秘境之旅，走進展場就能環島台灣、看遍全球，歡迎大家一起進展場為觀光人加油打氣，以實際的行動力挺觀光。

高雄市旅行公會為回饋旅展現場購買商品的消費者，推出「狂抽猛送 快閃中大獎！」活動，凡消費滿6,000元就能獲得一張抽獎券，每天主辦單位會不定期快閃抽獎「漢來海港自助餐券」，每天送出30張，可重複參加，換言之，第一天購買的消費者可連續抽到最後一天的終極大獎「iPhone 16」，早買早享受抽獎樂趣！

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