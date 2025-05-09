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星宇航空七周年感謝祭展開 全航線88折起

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
全航線88折起 COSMILE會員再抽大獎。（星宇提供）
全航線88折起 COSMILE會員再抽大獎。（星宇提供）

歡慶生日，星宇航空（2646）9日宣布七周年感謝祭正式開跑，即日起至5月29日23:59，星宇航空官網及APP全航線機票享88折起優惠。星宇航空表示，在這七年之間達成了許多里程碑，成功開闢27個航點，其中包含3個北美航點：洛杉磯、舊金山、西雅圖，並將於6月2日開闢加州安大略航線。

星宇航空七周年感謝祭期間，COSMILE會員完成購票後，至活動網頁登入資料，即可參加獎勵哩程抽獎活動，有機會抽到最大獎項24萬哩！每一會員卡號及電子機票號碼限登錄乙次。

為回饋玉山星宇航空聯名卡卡友，星宇航空與玉山銀行也攜手推出聯名卡優惠活動，凡於感謝祭活動期間持玉山星宇航空聯名信用卡於星宇航空官網或 App 訂購機票，並輸入專屬優惠代碼，即可享限量折扣優惠：輸入「THXGVG2000」可享TWD 2,000 折扣，適用於台灣出發航線，除香港、澳門及宮古島，限量1,500份；輸入「THXGVG500」可享TWD 500 折扣，適用台灣出發至香港、澳門及宮古島航線，限量500份。

除機票優惠及哩程大禮外，星宇航空也同步推出LINE好友知識問答活動。只要成為星宇航空LINE好友即可參與官方帳號問答活動，答對一定題數即享有抽獎資格，獎項包含星宇香35香氛禮盒、STEIFF x STARLUX 聯名熊，更有機會獲得台北-亞洲不限航點經濟艙來回機票、台北-香港/澳門經濟艙來回機票。

星宇航空自成立以來便致力於帶給旅客最精緻舒適的飛航體驗，為航空業樹立高標準。在這7年之間達成了許多里程碑，成功開闢27個航點，其中包含3個北美航點：洛杉磯、舊金山、西雅圖，並將於6月2日開闢加州安大略航線；引進Airbus新世代機型A321neo、A330neo及A350，至今機隊共有28架飛機；於去年10月在台灣證券交易所正式掛牌上市，一路上的成長歷程為支持星宇航空的粉絲們帶來無限回憶。未來，星宇航空將持續秉持「Safety is Our At-titude」，以安全為首要的態度，提供旅客最安心的精品飛航服務，為台灣航空產業盡一份心力，打響國際知名度。

星宇航空七周年感謝祭自即日起展開，活動期間不僅推出全航線88折起限時優惠，COSMILE會員、玉山星宇航空聯名卡卡友及LINE好友皆能加碼享有專屬的好康活動。星宇航空誠摯邀請旅客共襄盛舉，更多詳情請洽星宇航空感謝祭活動官網。

星宇航空 機票 航線

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