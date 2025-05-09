今夏不可錯過的健康盛事！ Women’s Health Fit Fest美力綠動節

當運動不只是為了健康，更是一種對環境的承諾，永續健康的生活方式正逐漸成為新趨勢。由《Women’s Health》主辦的「2025 Fit Fest美力綠動節」，將於6/7(六)在充滿綠意的臺北市客家文化主題公園登場，匯集頂尖健身教練、專業運動課程、最新健康趨勢以及多元品牌市集活動，為健身愛好者打造一場結合運動、健康與樂趣的全面體驗。

七大運動課程主題，全面提升身心靈

自2022年將「Fit Night Out美力運動派對」引進台灣以來，《Women’s Health》每年皆以運動、健康與時尚生活為核心，打造全台規模最大的女性專屬運動盛會，邀請女孩們用一天的時間體驗各類運動訓練。今年活動全面進化，與兩大知名運動會館TRUE YOGA FITNESS與SPACE合作，由14位專業老師與教練領軍，精心規劃七大運動主題，涵蓋墊上皮拉提斯、紅酒瑜珈、女力派對等，從基礎入門到進階挑戰，滿足各類運動愛好者的不同需求。

活動更首度延伸至戶外綠地，特別安排兩場草原瑜珈課程—「頌缽瑜珈」與「狗狗瑜珈」，讓學員在自然環境中，透過音頻共振與毛小孩的療癒陪伴，靜心感受天地間的和諧流動與能量補給，體驗前所未有的沉浸式感官放鬆旅程。此外活動中亦設計適合男女參與的Zumba及拳力燃脂課程，鼓勵女孩們邀請男性朋友一同投入規律運動的生活方式，在這場年度盛事中，與《Women’s Health》找到專屬於自己的美力節奏。

活動由專業老師領軍。圖／《Women’s Health》美力圈提供

活動由專業教練領軍。圖／《Women’s Health》美力圈提供。

美力市集，給你滿滿補給！

除了專業豐富的運動課程之外，更於活動現場推出美力市集活動，不僅提供各式互動體驗、美體保養補給，更首度攜手無肉市集，打造特色蔬食攤位，邀集受到消費者喜愛的善良肉圓、樹巢 Tree Nest、Yogi Dosa、痞食維根、試蔬看 Cubalah、幸運甜點、善良艿茶、cha cha vegan ice cream、Mixigan、SOi、小仁物、帕尼布尼-印度脆球等鹹甜美食，歡迎一般大眾自由入場，一同逛市集、嚐美食、動起來，感受健康與永續的魅力！

報名即贈超值環保系好禮，限定經典周邊大放送

凡報名任一堂運動課程，每位學員皆可獲得專屬禮物袋，其中最引人注目的亮點，莫過於限定製作的「Women's Health紀念網紗提袋」，採用鮮明螢光綠為主色調，綴以品牌標誌性的活力橘，俐落的長方形輪廓，不僅方便收納外出運動時的球鞋與換洗衣物，更可作為日常穿搭的時尚單品。另外更與台灣運動服飾品牌VERVE聯手推出機能運動衣，以寬鬆落肩的剪裁，提供舒適的穿著體驗，並印上「WELLNESS WILL CHANGE EVERYTHING」及「STAY RESILIENT」字樣，傳遞積極向上的生活態度，鼓勵每位學員在健康生活的路上堅持不懈，找到最契合自己的運動模式，為生活注入更多活力與可能。

美力好好禮。圖／《Women’s Health》美力圈提供

無論是健身新手或運動好手，《Women’s Health》熱烈邀請你參加今夏不可錯過的健康盛會「2025 Fit Fest美力綠動節」！更與國泰人壽邀你一起倡議，女性身心財擁有力量、活得漂亮！即日起更有限量優惠超值雙人票，趕快相約好友前往報名！

《活動資訊》

活動名稱｜Women's Health Fit Fest美力綠動節

活動日期｜2025年6月7日（六）

活動地點｜臺北市客家文化主題公園

活動時間｜08:00 - 18:00

課程報名｜ https://whtw.re/7cdndy/udn

美力市集｜自由入場時間：09：00～18：30