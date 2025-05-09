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守護夏日美肌 桃衛生局教你選防曬品和避遮擦3要點
桃園市衛生局表示，隨著夏季到來，炙熱的太陽讓不少人關心曬黑跟曬傷的問題，市面上防曬化妝品牌多，如何挑選適合的防曬品，需具備正確知識與判斷，民眾務必選用有合格中文標示的防曬化妝品，並把握防曬3要點避、遮、擦保護肌膚健康。
衛生局說明，合格防曬化妝品首要選擇為必需中文標示，包括品名、用途、用法及保存方法、全成分、使用注意事項、製造或輸入業者之名稱、製造日期及保存期限及批號等資訊，避免購買、使用不合格標示的化妝品；另建議購買防曬化妝品後，要保留產品完整外包裝，若使用後有疑慮，可就產品標示的「全成分」內容與醫師討論。
此外，防曬把握「要避、要遮、要擦」3要點，要避免上午10點至下午3點紫外線最強時段曝曬於陽光下；要遮意思是戶外活動時，搭配陽傘、長袖衣物、口罩、帽子等物理性遮蔽，要擦為選擇適當的防曬品並且有效塗抹。擦防曬產品是輔助手段，主要還是「要遮」，遮不到的地方再塗防曬品。
衛生局也提醒家長，6個月以下嬰兒因皮膚吸收、代謝及排汗功能尚未成熟，不建議使用防曬化妝品；6個月以上嬰幼兒若需使用，應事先諮詢醫師意見後再適量塗抹。局長賈蔚提醒，購買防曬化妝品時，應慎選來源清楚、標示完整的產品，避免使用自身會過敏的成分，如果使用後產生不良反應，應立即前往就醫，並可至衛生福利部「藥品醫療器材食品化妝品上市後品質管理系統」通報，或撥打通報專線（02）25215027。
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