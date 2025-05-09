快訊

喬好了！ 還假於民下午三讀 今年起教師節全民放假

台灣虎航今濟州島航班因強風返航 旅客驚魂：飛4小時又回到台灣

獨／陪越南移工領遺失400萬鉅款 「姊夫」身分是假的

聽新聞
0:00 / 0:00

守護夏日美肌 桃衛生局教你選防曬品和避遮擦3要點

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市衛生局提醒夏日防曬注意事項。圖／衛生局提供
桃園市衛生局提醒夏日防曬注意事項。圖／衛生局提供

桃園市衛生局表示，隨著夏季到來，炙熱的太陽讓不少人關心曬黑跟曬傷的問題，市面上防曬化妝品牌多，如何挑選適合的防曬品，需具備正確知識與判斷，民眾務必選用有合格中文標示的防曬化妝品，並把握防曬3要點避、遮、擦保護肌膚健康。

衛生局說明，合格防曬化妝品首要選擇為必需中文標示，包括品名、用途、用法及保存方法、全成分、使用注意事項、製造或輸入業者之名稱、製造日期及保存期限及批號等資訊，避免購買、使用不合格標示的化妝品；另建議購買防曬化妝品後，要保留產品完整外包裝，若使用後有疑慮，可就產品標示的「全成分」內容與醫師討論。

此外，防曬把握「要避、要遮、要擦」3要點，要避免上午10點至下午3點紫外線最強時段曝曬於陽光下；要遮意思是戶外活動時，搭配陽傘、長袖衣物、口罩、帽子等物理性遮蔽，要擦為選擇適當的防曬品並且有效塗抹。擦防曬產品是輔助手段，主要還是「要遮」，遮不到的地方再塗防曬品。

衛生局也提醒家長，6個月以下嬰兒因皮膚吸收、代謝及排汗功能尚未成熟，不建議使用防曬化妝品；6個月以上嬰幼兒若需使用，應事先諮詢醫師意見後再適量塗抹。局長賈蔚提醒，購買防曬化妝品時，應慎選來源清楚、標示完整的產品，避免使用自身會過敏的成分，如果使用後產生不良反應，應立即前往就醫，並可至衛生福利部「藥品醫療器材食品化妝品上市後品質管理系統」通報，或撥打通報專線（02）25215027。

化妝品 衛生局 防曬

延伸閱讀

達爾膚第1季 EPS 3.44元 配息2元

【噓星聞直擊】爸媽最怕的夏日挑戰？孩子放電、曬黑、喊燙燙燙！這系列防曬讓他們「神隊友」上線！

洗髮精、化妝品、玩具都有！最新研究：塑化劑與心血管疾病死亡有關

今溫暖偏熱 外出建議做好防曬

相關新聞

守護夏日美肌 桃衛生局教你選防曬品和避遮擦3要點

桃園市衛生局表示，隨著夏季到來，炙熱的太陽讓不少人關心曬黑跟曬傷的問題，市面上防曬化妝品牌多，如何挑選適合的防曬品，需具...

貼心好禮表心意 母親節智慧節能家電溫馨登場

母親節將至，除了鮮花與卡片，選購一份兼具實用與貼心的家電好禮，更能表達對媽媽長年辛勞的感謝之情。根據市場觀察，讓日常生活...

融入漢方南北貨 迪化街本草派對...起因竟是這個

台北市迪化商圈於9日到11日舉辦本草派對，活動店家融入在地漢藥南北貨等食材，推出8款特色風味調飲、4道本草小食、4種本草...

關稅戰後首場藝博會 台北當代藝博會揭幕數位藝術吸睛

第六屆台北當代藝術博覽會昨於台北南港展覽館開幕，今起對公眾開放，展開三天的藝術嘉年華。本屆共有50間國內外藝廊參展，並與...

送媽媽首飾Pandora可鐫刻手繪塗鴉 agete用誕生石守護

母親節將至，Pandora 推出2025年全新母親節系列，新品以「無限符號」為設計靈感，採用925銀、鍍14k金、璀璨鋯...

國片「有病」爆紅！綠島「海底郵筒」掀話題 中華郵政推限量聯名郵摺

中華郵政與國片「有病才會喜歡你」攜手推出電影聯名郵摺首波1000本，劇中男女主角詹懷雲、江齊、劉修甫等人也現身站台。中華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。