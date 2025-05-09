「王品嚴選」超級品牌月登場 消費滿99元抽掃地機器人

「王品嚴選」一年一度超級品牌月重磅登場，即日起到6月30日止，不限通路購買王品集團（2727）零售商品，每筆消費滿99元，到「王品瘋美食購物網」LINE官方帳號登錄發票，就有機會抽中價值逾萬元LG 濕拖掃地機器人、飛利浦數位海星氣炸鍋等豪禮。

另外，推出「薄皮紅油抄手」新品，即日起上架全聯、家樂福等通路，現正優惠中。高人氣青花驕麻辣鍋牛肉麵，即日起在全家便利商店、全聯、家樂福、MOMO、王品瘋美食購物網都買得到，讓粉絲更方便採買，滿足隨時想開鍋慾望。

「王品嚴選」品牌超級月又來寵粉，即日起到6/30，不限實體、網路通路，只要購買王品集團零售商品包含「王品嚴選」爆汁水餃，「石二鍋」烏龍麵、「青花驕」火鍋湯底、「陶板屋」醬料等多樣美味，每筆消費滿99元，至王品瘋美食購物網LINE官方帳號，登錄即可參加抽獎。有機會抽中LG濕拖掃地機器人、飛利浦數位海星氣炸鍋、王品嚴選雞湯麵線禮盒等百項好禮。不限登錄張數、買越多中獎機率越高。

瞄準台灣冷凍調理市場市值高達43億，推出王品嚴選高湯大餛飩系列後，獲得極大迴響，首年銷售突破7千萬，「王品嚴選」今年5月再推出新品「薄皮紅油抄手」，薄皮紅油抄手內餡嚴選台灣豬後腿肉、薄皮僅0.15公分，打造內餡紮實、皮薄滑口美味。再裹滿青花椒與大紅袍花椒特調紅油醬汁，入口即能感受鮮麻辛香，超級開胃涮嘴，有鮮蝦、鮮肉兩種口味選擇。即日起在全聯、家樂福、全家、7-ELEVEN i預購等通路上架販售，在家即可輕鬆品嘗美味。