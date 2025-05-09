貼心好禮表心意 母親節智慧節能家電溫馨登場

母親節將至，除了鮮花與卡片，選購一份兼具實用與貼心的家電好禮，更能表達對媽媽長年辛勞的感謝之情。根據市場觀察，讓日常生活更舒適的家電產品成為越來越多民眾的熱門選擇，其中以具備節能功能、智慧操作與生活便利性的家電最受青睞。

許多長輩的冷氣已使用超過20年，傳統定頻設計耗電量大且不容易維持穩定溫度，夏天捨不得開、冬天又冷得發抖。迎接即將到來的炎熱夏季，這波政府節能補助正是汰換老舊空調家電的好時機。聲寶「星幸福空調」擁有一級能效與冷暖功能，更內建「AI體感舒適」技術，能根據環境與體感自動調節最適溫度。選配的語音聲控功能讓長輩不用找遙控器，只需喊一聲「小寶小寶」，便可輕鬆開關冷氣，操作簡單又貼心。

同樣搭載語音聲控功能的「聲寶智慧風扇」，也是長輩友善的貼心產品，具備3D遙控自動擺頭、DC直流靜音馬達與24段風量調整，不僅涼爽舒適，更兼具節能效果。隱藏式手把搭配無段式升降設計，無論客廳或臥室皆能隨時移動使用，自動熄燈與遙控器一鍵全靜音設定，夜晚不擾眠更舒適。

每天全家衣物洗曬絕對是辛苦的家事負擔，聲寶的「星愛情」洗衣機與最新「蒸能洗」洗脫烘滾筒洗衣機則具備智慧自動投入洗劑功能，讓洗衣變得更簡單，全家人都能輕鬆參與家務。搭配大容量的「星美滿冰箱」，不但方便收納，也能有效解決老舊冰箱密合不良、噪音大、耗電高等問題，讓媽媽踏進廚房隨時有好心情。

此外，聲寶也推出多款適合日常生活的小家電，像是多功能氣炸烤箱，整合傳統烤箱與氣炸鍋功能，還有米白、莫蘭迪紫、鵝黃色等多款溫柔色系，外型時尚，功能實用。人口較多的家庭，更適合「天廚25L微電腦變頻燒烤微波爐」，平台式設計擴大空間，不受容器大小限制，讓媽媽在料理上更省時省力，都是送給愛料理媽媽的理想禮物。

環境清潔少不了使用超靈活的無線吸塵器，聲寶「變色龍吸塵器」內建灰塵感應裝置，清潔狀態看得見，藍、紫、紅燈色變化顯示，髒污處還會自動調節吸力，可連續使用長達55分鐘，打掃不費力。