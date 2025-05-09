融入漢方南北貨 迪化街本草派對...起因竟是這個

台北市迪化商圈於9日到11日舉辦本草派對，活動店家融入在地漢藥南北貨等食材，推出8款特色風味調飲、4道本草小食、4種本草體驗等。商圈促進會介紹，舉辦七年的活動，其實與徒步區設立有關，更扣緊延續傳產再創新精神，持續打造活動。

台北迪化商圈發展促進會總幹事陳仕哲介紹，本草派對從2017年舉辦發起，起初創辦的原因正是與徒步區息息相關，由於當地屬傳統批發產業，消費型態改變加上觀光人次增多，若店家沒有即時轉型，屆時租金上漲而遭到淘汰，反而衝擊街區，為此活動應運而生。

陳仕哲說，本草派對活動主軸扣緊二點，首先是要帶動街區上的傳統產業，又以漢藥南北貨，以傳產延續創新，第二則是新加入的店家，必須要將漢藥南北貨融入商品內，「就像是咖啡店、小酒吧，就會希望店家能以中藥材融入，這樣才不會流於世俗，缺乏差異性。」

今年，挺過疫情停辦2年，今年本草派對邁入第七屆，陳仕哲說，這次串聯90間在地店家，匯聚22家在地老字號漢藥南北貨、餐飲選物店、在地人氣酒吧聯名合作，除了9日到11日的街區活動，各個店家也會連續一個月推出系列的優惠、消費禮品等優惠。

他說，今年與商家們推出8款主題調飲與1套派對餐盤，活動更與台北霞海城隍廟合作，由「派對咖月老」為接下來的城隍文化節「誕隍祭」暖身，只要擲筊祈好緣，就有機會暢飲「誕隍祭」紀念版金牌台灣啤酒。