關稅戰後首場藝博會 台北當代藝博會揭幕數位藝術吸睛

第六屆台北當代藝術博覽會昨於台北南港展覽館開幕，今起對公眾開放，展開三天的藝術嘉年華。本屆共有50間國內外藝廊參展，並與文化部、台北市文化局合作推出兩大特展「斷電」與「節點台北」，展出四位藝術家鄭淑麗、蘇匯宇、張徐展、李亦凡的數位裝置作品。其中鄭淑麗、李亦凡先後代表台灣參加威尼斯國際藝術雙年展，展現台灣科技藝術的多元與成熟。

台北當代藝博會與10月舉辦的台北藝博會，是台灣兩大國際藝術展會。本屆台北當代藝博會吸引50家藝廊參展，相較於去年的78家，足足少了三分之一。台北當代也是關稅戰後台灣首場藝博會，昨天的預展人潮洶湧，但人氣能否轉為買氣?貿易戰是否影響藝品銷售？還值得觀察。

一位畫廊業者分析，業者參加國際型藝博會的主要目的是尋找國際買家，但近年國際政經動盪、疫後旅行成本增加，台灣又因兩岸關係導致陸客大減，國際買家愈來愈少。國內業者為了減少參展成本，往往會在性質相近的台北藝博會跟台北當代之間擇一參加，台北當代的租金又高於台北藝博會，種種原因導致今年的參展藝廊數量「滑坡式」下降。

不過，台北當代藝博會兩位總監任天晉與岳鴻飛來自歐美、深耕亞洲，擁有台灣策展人少有的國際人脈。翁氏工作室總監翁浩原認為，台北當代藝博跟台灣其他藝博會相較「很不一樣」，會看到令人眼睛一亮的當代藝術，包括材質、觀念和展出形式。

以來自倫敦的藝廊「TAEX」為例，代理的藝術家都是數位藝術家如鄭淑麗、荒井建，銷售的藝術品沒有傳統的實體畫作，全都是數位藝術和NFT。這種純數位概念的畫廊台灣尚未誕生，此次也是首次來台展出。來自南韓的李裴畫廊，引進首爾藝術家Sangmin Lee的玻璃畫作。他童年時遭玻璃碎片割傷眼睛、視力受損，卻也因此擁有與眾不同的視角。他受到台北故宮陶器收藏的啟發，以玻璃為媒介，巧妙巧妙運用光線的特性，模糊2D和3D物體間的界限。他的畫作在黑暗中看似消失，但只要用光線照射，便會展現各種奇幻姿態，相當迷人。