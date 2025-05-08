送媽媽首飾Pandora可鐫刻手繪塗鴉 agete用誕生石守護

母親節將至，Pandora 推出2025年全新母親節系列，新品以「無限符號」為設計靈感，採用925銀、鍍14k金、璀璨鋯石、浪漫珍珠製作，透過曲線的交錯展現母愛的溫柔與力量。Timeless系列以密鑲寶石環繞散發溫暖關愛的粉紅寶石象徵母愛的溫柔，「媽媽的小怪獸」925銀吊墜則表達母愛的不同面貌。Pandora更提供獨家客製化鐫刻服務，可將孩子親手繪製的圖案、屬於自己的姓名縮寫或別具意義的數字隨身珍藏。

日系輕珠寶agete請來女星林予晞與媽媽一起入境，並以12個月份的誕生石為靈感，推出「現代風」、「復古風」、「經典風」三大風格系列，以多樣設計演繹專屬於媽媽的誕生石珠寶，成為日常相伴的溫柔光芒。摩登現代風系列以簡約的幾何線條與不對稱結構展現原生之美，詮釋2月紫水晶、3月海藍寶石、7月紅寶石與 9月藍寶石；復古風則融合歐洲古典珠寶的優雅語彙與日系設計的精緻溫柔，融合4月鑽石、5月祖母綠、6月珍珠與10月碧璽的誕生石；「經典風」則以可日常配戴的設計，演繹1月石榴石、8月尖晶石、11月托帕石與12月綠松石。 Pandora無限紐結串飾，2,080元。圖／Pandora提供 女星林予晞與媽媽一起演繹agete輕珠寶共度母親節。圖／摘自IG @fotoallison Pandora可鐫刻鏈圈手鏈，3,280元。圖／Pandora提供 Pandora於母親節推出一系列可鐫刻客製化字樣的選擇。圖／Pandora提供 Pandora 2025母親節系列。圖／Pandora提供 Pandora 2025母親節系列。圖／Pandora提供 Pandora Be Love可鐫刻大型心形串飾，2,480元。圖／Pandora提供 Pandora於母親節推出一系列可鐫刻客製化字樣的選擇。圖／Pandora提供 agete 10K鏤空千粒穀戒指，13,800元。圖／惇聚國際提供 agete波弧海藍寶石戒指，14,700元。圖／惇聚國際提供 agete三股珍珠耳墜，5,100元。圖／惇聚國際提供 Pandora可鐫刻的鍍14k金掛鎖鑰匙吊飾，3,280元。圖／Pandora提供 Pandora橢圓璀璨鑲邊戒指，4,080元。圖／Pandora提供 女星林予晞與媽媽一起演繹agete輕珠寶共度母親節。圖／摘自IG @fotoallison Pandora母女連心雙吊飾，2,580元。圖／Pandora提供 agete 18K V型鑽石尾戒，18,400元。圖／惇聚國際提供