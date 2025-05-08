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送媽媽首飾Pandora可鐫刻手繪塗鴉 agete用誕生石守護

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Pandora 2025母親節系列。圖／Pandora提供
Pandora 2025母親節系列。圖／Pandora提供

母親節將至，Pandora 推出2025年全新母親節系列，新品以「無限符號」為設計靈感，採用925銀、鍍14k金、璀璨鋯石、浪漫珍珠製作，透過曲線的交錯展現母愛的溫柔與力量。Timeless系列以密鑲寶石環繞散發溫暖關愛的粉紅寶石象徵母愛的溫柔，「媽媽的小怪獸」925銀吊墜則表達母愛的不同面貌。Pandora更提供獨家客製化鐫刻服務，可將孩子親手繪製的圖案、屬於自己的姓名縮寫或別具意義的數字隨身珍藏。

日系輕珠寶agete請來女星林予晞與媽媽一起入境，並以12個月份的誕生石為靈感，推出「現代風」、「復古風」、「經典風」三大風格系列，以多樣設計演繹專屬於媽媽的誕生石珠寶，成為日常相伴的溫柔光芒。摩登現代風系列以簡約的幾何線條與不對稱結構展現原生之美，詮釋2月紫水晶、3月海藍寶石、7月紅寶石與 9月藍寶石；復古風則融合歐洲古典珠寶的優雅語彙與日系設計的精緻溫柔，融合4月鑽石、5月祖母綠、6月珍珠與10月碧璽的誕生石；「經典風」則以可日常配戴的設計，演繹1月石榴石、8月尖晶石、11月托帕石與12月綠松石。

Pandora無限紐結串飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora無限紐結串飾，2,080元。圖／Pandora提供
女星林予晞與媽媽一起演繹agete輕珠寶共度母親節。圖／摘自IG @fotoallison
女星林予晞與媽媽一起演繹agete輕珠寶共度母親節。圖／摘自IG @fotoallison
Pandora可鐫刻鏈圈手鏈，3,280元。圖／Pandora提供
Pandora可鐫刻鏈圈手鏈，3,280元。圖／Pandora提供
Pandora於母親節推出一系列可鐫刻客製化字樣的選擇。圖／Pandora提供
Pandora於母親節推出一系列可鐫刻客製化字樣的選擇。圖／Pandora提供
Pandora 2025母親節系列。圖／Pandora提供
Pandora 2025母親節系列。圖／Pandora提供
Pandora 2025母親節系列。圖／Pandora提供
Pandora 2025母親節系列。圖／Pandora提供
Pandora Be Love可鐫刻大型心形串飾，2,480元。圖／Pandora提供
Pandora Be Love可鐫刻大型心形串飾，2,480元。圖／Pandora提供
Pandora於母親節推出一系列可鐫刻客製化字樣的選擇。圖／Pandora提供
Pandora於母親節推出一系列可鐫刻客製化字樣的選擇。圖／Pandora提供
agete 10K鏤空千粒穀戒指，13,800元。圖／惇聚國際提供
agete 10K鏤空千粒穀戒指，13,800元。圖／惇聚國際提供
agete波弧海藍寶石戒指，14,700元。圖／惇聚國際提供
agete波弧海藍寶石戒指，14,700元。圖／惇聚國際提供
agete三股珍珠耳墜，5,100元。圖／惇聚國際提供
agete三股珍珠耳墜，5,100元。圖／惇聚國際提供
Pandora可鐫刻的鍍14k金掛鎖鑰匙吊飾，3,280元。圖／Pandora提供
Pandora可鐫刻的鍍14k金掛鎖鑰匙吊飾，3,280元。圖／Pandora提供
Pandora橢圓璀璨鑲邊戒指，4,080元。圖／Pandora提供
Pandora橢圓璀璨鑲邊戒指，4,080元。圖／Pandora提供
女星林予晞與媽媽一起演繹agete輕珠寶共度母親節。圖／摘自IG @fotoallison
女星林予晞與媽媽一起演繹agete輕珠寶共度母親節。圖／摘自IG @fotoallison
Pandora母女連心雙吊飾，2,580元。圖／Pandora提供
Pandora母女連心雙吊飾，2,580元。圖／Pandora提供
agete 18K V型鑽石尾戒，18,400元。圖／惇聚國際提供
agete 18K V型鑽石尾戒，18,400元。圖／惇聚國際提供

母親節 水晶 珠寶 鑽石

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