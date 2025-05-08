聽新聞
0:00 / 0:00
送媽媽首飾Pandora可鐫刻手繪塗鴉 agete用誕生石守護
母親節將至，Pandora 推出2025年全新母親節系列，新品以「無限符號」為設計靈感，採用925銀、鍍14k金、璀璨鋯石、浪漫珍珠製作，透過曲線的交錯展現母愛的溫柔與力量。Timeless系列以密鑲寶石環繞散發溫暖關愛的粉紅寶石象徵母愛的溫柔，「媽媽的小怪獸」925銀吊墜則表達母愛的不同面貌。Pandora更提供獨家客製化鐫刻服務，可將孩子親手繪製的圖案、屬於自己的姓名縮寫或別具意義的數字隨身珍藏。
日系輕珠寶agete請來女星林予晞與媽媽一起入境，並以12個月份的誕生石為靈感，推出「現代風」、「復古風」、「經典風」三大風格系列，以多樣設計演繹專屬於媽媽的誕生石珠寶，成為日常相伴的溫柔光芒。摩登現代風系列以簡約的幾何線條與不對稱結構展現原生之美，詮釋2月紫水晶、3月海藍寶石、7月紅寶石與 9月藍寶石；復古風則融合歐洲古典珠寶的優雅語彙與日系設計的精緻溫柔，融合4月鑽石、5月祖母綠、6月珍珠與10月碧璽的誕生石；「經典風」則以可日常配戴的設計，演繹1月石榴石、8月尖晶石、11月托帕石與12月綠松石。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言