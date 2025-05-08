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國片「有病」爆紅！綠島「海底郵筒」掀話題 中華郵政推限量聯名郵摺

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
電影「有病才會喜歡你」演員及執行監製，右起百白、張佩郁、江齊、詹懷雲及劉修甫，一起宣傳與中華郵政聯名發行的「有病才會喜歡你電影聯名郵摺」。圖／中華郵政提供
電影「有病才會喜歡你」演員及執行監製，右起百白、張佩郁、江齊、詹懷雲及劉修甫，一起宣傳與中華郵政聯名發行的「有病才會喜歡你電影聯名郵摺」。圖／中華郵政提供

中華郵政與國片「有病才會喜歡你」攜手推出電影聯名郵摺首波1000本，劇中男女主角詹懷雲、江齊、劉修甫等人也現身站台。中華郵政董事長王國材表示，全球最深的綠島海底郵筒成重要場景，這次首次與電影合作，盼吸引更多旅客到綠島旅遊。

中華郵政董事長王國材表示，電影「有病才會喜歡你」中，綠島豆丁海馬海底郵筒為重要場景，透過投入這座海底郵筒的明信片傳遞心意，象徵一種情感的承諾，郵差將明信片寄到收件人的手中更彌足珍貴，就如同2008年電影海角七號，60年後寄達日治時代七封情書，一樣令人動容。

王國材指出，綠島海底郵筒自2018年5月4日啟用，設置於水下約11.5公尺，是目前全世界最深的海底郵筒，深受全球潛水愛好者喜愛。這次是中華郵政首次與電影合作，這部電影真誠動人，盼透過本次合作，吸引更多國際旅客因電影來到綠島旅遊，並期待強化中華郵政與綠島鄉公所的合作，將本部電影、海底郵筒及中華郵政無遠弗屆的服務，行銷至全國，甚至到全世界。

電影「有病才會喜歡你」執行監製張佩郁說，該片不僅是今年台灣的國片票房冠軍，在馬來西亞、新加坡等亞洲地區也獲得佳績，且即將在韓國上映，盼能藉此讓更多國際友人認識台灣與綠島。

台東縣綠島鄉長謝賢裕說，綠島的海底郵筒是當地最重要的觀光亮點，當初設計海底郵筒的巧思，就是希望旅客可以潛入海底欣賞海底之美。

謝賢裕指出，根據統計，有3成8的明信片是寄到海外，加上電影的加持，勢必會再引發一波熱潮，盼透過與中華郵政合作，讓綠島這個世界百大潛水地點的魅力能讓更多國際遊客體驗。

中華郵政指出，即日起至5月20日止，民眾可至全台郵局購買「造型卡片（續）–綠島豆丁海馬海底郵筒」書寫，至指定郵局透過活動專屬海馬郵筒寄出，並將投入郵筒之交寄畫面拍照上傳至「郵來郵趣」Facebook粉絲專頁按讚、追蹤。

在活動貼文下方留言「#有病才會喜歡你」、「#中華郵政」，並標註一位好友，即可參加抽獎，有機會獲得特別獎2天1夜綠島潛水寄信體驗行程，共計10名。

另抽出由劇中演員簽名的「有病才會喜歡你」電影聯名郵摺，含「有病才會喜歡你」電影交換券2張及電影劇照個人化郵票，共計50名，詳細內容及抽獎資訊可至官網查詢（https://gov.tw/vEW）。

為回饋全台支持國片的民眾及愛郵人士，中華郵政特別舉辦「520我愛你特映場」，凡於114年5月14日前，至「i集郵」預購電影聯名郵摺套組（含2張電影票），即可參加5月20日台北微風影城《有病才會喜歡你》特映場，有機會與劇中演員互動、簽名合影。

中華郵政與國片「有病才會喜歡你」攜手推出電影聯名郵摺首波1000本。圖／中華郵政提供
中華郵政與國片「有病才會喜歡你」攜手推出電影聯名郵摺首波1000本。圖／中華郵政提供
中華郵政王國材董事長表示透過跟電影合作，希望可以吸引更多國際旅客，並將中華郵政無遠弗屆的服務行銷至全國、全世界。圖／中華郵政提供
中華郵政王國材董事長表示透過跟電影合作，希望可以吸引更多國際旅客，並將中華郵政無遠弗屆的服務行銷至全國、全世界。圖／中華郵政提供
中華郵政與國片「有病才會喜歡你」攜手推出電影聯名郵摺首波1000本。圖／中華郵政提供
中華郵政與國片「有病才會喜歡你」攜手推出電影聯名郵摺首波1000本。圖／中華郵政提供

中華郵政 綠島 電影

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