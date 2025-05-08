宋雨琦刺繡皮衣配牛仔褲超有型 FENDI夏日簡單就是美

FENDI 2025夏季系列才剛上市，品牌大使宋雨琦、唐嫣、許凱、張若昀、檀健次，以及時尚潮人Dizzy Dizzo蔡詩芸等，近日皆搶先穿上最新的單品，以各自不同的時尚型格、演繹羅馬夏日明媚陽光所啟發的各式印花和舒適時髦的休閒廓形。

FENDI於1977年推出的《Histoire d'Eau》由法國知識份子Jacques De Bascher執導，被視為歷史上第一支時尚電影。這支短片中猶如電影般畫面的夏日之旅，場景設定在FENDI的家鄉羅馬，講述由Susy Dyson飾演散發迷人魅力的旅人沐浴在羅馬的陽光下、在城市的噴泉中盡情嬉戲、造訪Fendi家族五姊妹的時裝工作室、漫步於羅馬的名勝古蹟的旅程，啟發了FENDI至今的現代夏季風格。

2025夏季系列同樣洋溢著羅馬假期的陽光和義大利海濱熱情精緻的氣氛，珊瑚紅、沙土紅到海沫綠、奶酪色、冰檸檬和海藍色等鮮活的配色演繹寬鬆的繭形廓形與從大自然信手拈來各種靈感的刺繡，讓輕盈布料與休閒服飾更顯精緻華美，展現出漫步在海灘上的歡愉氣息。受到品牌資料庫《Histoire d'Eau》短片中的檔案圖案啟發，紅珊瑚圖案以刺繡、印花、甚至首飾珠寶的方式成為此系列的特色。