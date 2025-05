麥卡倫「藝術即繁花」進駐台北當代 開啟浪漫跨界對話

蘇格蘭頂級威士忌品牌麥卡倫(The Macallan)藝術即繁花(Art is the Flower)鑑賞會,5月9至11日於「2025台北當代藝術博覽會」限定展出「The Tree of Life Collection」系列,開啟一場結合威士忌品酩與藝文沙龍的浪漫對話。呼應19世紀末新藝術(Art Nouveau)運動大師、同時也是蘇格蘭建築師、設計師暨藝術家查爾斯‧雷尼‧麥金塔(Charles Rennie Mackintosh)對自然的禮讚,麥卡倫以「The Tree of Life」與「Art is the Flower」兩款全新限量佳釀,作為致敬這位藝術巨匠的經典之作。

麥卡倫全球創意總監Jaume Ferras表示:「我們希望透過『The Tree of Life Collection』系列,凝聚麥卡倫兩世紀工藝與藝術傳承,創造跨時空的深刻共鳴。」展覽現場以麥金塔1902年經典彩繪玻璃作品「玫瑰之心(The Spirit of the Rose)」為空間主軸,融合玫瑰曲線與幾何結構,展現生命與自然元素交織的優雅節奏。

「The Tree of Life」在來自西班牙赫雷斯的雪莉橡木桶中熟成46年以上,酒精濃度46.2%,是麥卡倫最極致的珍釀之一,盛裝於萊儷(Lalique)精心打造的水晶玻璃瓶中;包圍瓶身的環狀木雕,象徵流動的時間,如同樹木的年輪,上面刻有一首特地為此所創作的詩句,闡述自然生命的循環,瓶塞則以水晶玫瑰呈現。該酒款象徵麥金塔46歲返鄉,遠離喧囂、專注於描繪自然的人生轉折,是他對生命與自然最真摯的回應。

「Art is the Flower」酒款在歐洲雪莉橡木桶中熟成,酒精濃度50.4%,命名源自於麥金塔在「合宜之美(Seemliness)」演講中所提出的美麗詩句——「Art is the Flower」。這款在歐洲雪莉橡木桶中熟成的佳釀,洋溢葡萄乾、無花果、優雅橡木、櫻桃與杏仁的芬芳,除帶來美麗而深邃的色澤,以及會隨時間流動自然變化的風味,也象徵麥金塔居住在歐洲的美好時光。

榮獲「亞洲50最佳酒吧(Asia's 50 Best Bars)」2024年台灣最高排名的Vender酒吧主理人Darren,也在5月8日預展會,推出靈感來自瓦德比諾雪莉酒與麥卡倫經典風味的專屬限定調酒,為藝術與威士忌愛好者帶來一場味覺與視覺的雙重饗宴。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康