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麥卡倫「藝術即繁花」進駐台北當代 開啟浪漫跨界對話

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
麥卡倫藝術即繁花（Art is the Flower）鑑賞會於5月9至11日 在「2025台北當代藝術博覽會」限定展出，致敬自然與藝術交織的永恆詩篇。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫藝術即繁花（Art is the Flower）鑑賞會於5月9至11日 在「2025台北當代藝術博覽會」限定展出，致敬自然與藝術交織的永恆詩篇。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭頂級威士忌品牌麥卡倫（The Macallan）藝術即繁花（Art is the Flower）鑑賞會，5月9至11日於「2025台北當代藝術博覽會」限定展出「The Tree of Life Collection」系列，開啟一場結合威士忌品酩與藝文沙龍的浪漫對話。呼應19世紀末新藝術（Art Nouveau）運動大師、同時也是蘇格蘭建築師、設計師暨藝術家查爾斯‧雷尼‧麥金塔（Charles Rennie Mackintosh）對自然的禮讚，麥卡倫以「The Tree of Life」與「Art is the Flower」兩款全新限量佳釀，作為致敬這位藝術巨匠的經典之作。

麥卡倫全球創意總監Jaume Ferras表示：「我們希望透過『The Tree of Life Collection』系列，凝聚麥卡倫兩世紀工藝與藝術傳承，創造跨時空的深刻共鳴。」展覽現場以麥金塔1902年經典彩繪玻璃作品「玫瑰之心（The Spirit of the Rose）」為空間主軸，融合玫瑰曲線與幾何結構，展現生命與自然元素交織的優雅節奏。

「The Tree of Life」在來自西班牙赫雷斯的雪莉橡木桶中熟成46年以上，酒精濃度46.2%，是麥卡倫最極致的珍釀之一，盛裝於萊儷（Lalique）精心打造的水晶玻璃瓶中；包圍瓶身的環狀木雕，象徵流動的時間，如同樹木的年輪，上面刻有一首特地為此所創作的詩句，闡述自然生命的循環，瓶塞則以水晶玫瑰呈現。該酒款象徵麥金塔46歲返鄉，遠離喧囂、專注於描繪自然的人生轉折，是他對生命與自然最真摯的回應。

「Art is the Flower」酒款在歐洲雪莉橡木桶中熟成，酒精濃度50.4%，命名源自於麥金塔在「合宜之美（Seemliness）」演講中所提出的美麗詩句——「Art is the Flower」。這款在歐洲雪莉橡木桶中熟成的佳釀，洋溢葡萄乾、無花果、優雅橡木、櫻桃與杏仁的芬芳，除帶來美麗而深邃的色澤，以及會隨時間流動自然變化的風味，也象徵麥金塔居住在歐洲的美好時光。

榮獲「亞洲50最佳酒吧（Asia's 50 Best Bars）」2024年台灣最高排名的Vender酒吧主理人Darren，也在5月8日預展會，推出靈感來自瓦德比諾雪莉酒與麥卡倫經典風味的專屬限定調酒，為藝術與威士忌愛好者帶來一場味覺與視覺的雙重饗宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

榮獲「亞洲50最佳酒吧」最高名次的Vender主理人Darren（右），與臺灣愛丁頓董事總經理黃皓茵合影。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
榮獲「亞洲50最佳酒吧」最高名次的Vender主理人Darren（右），與臺灣愛丁頓董事總經理黃皓茵合影。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺灣愛丁頓董事總經理黃皓茵 （左）與臺灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘，誠摯邀請藝術愛好者親身參與品酩與藝文沙龍的新藝術運動。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺灣愛丁頓董事總經理黃皓茵 （左）與臺灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘，誠摯邀請藝術愛好者親身參與品酩與藝文沙龍的新藝術運動。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘（左起）、臺灣愛丁頓董事總經理黃皓茵、麥卡倫品牌大使黃偉綸傾心呈獻「The Tree of Life Collection」，由「Art is the Flower」（左起）與「The Tree of Life」兩款佳釀，展現自然與藝術深層對話。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘（左起）、臺灣愛丁頓董事總經理黃皓茵、麥卡倫品牌大使黃偉綸傾心呈獻「The Tree of Life Collection」，由「Art is the Flower」（左起）與「The Tree of Life」兩款佳釀，展現自然與藝術深層對話。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫與麥金塔藝術文教基金會以藝術感知與對自然的敏銳洞察，成就藝術史上的永恆之作「The Tree of Life Collection」系列。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫與麥金塔藝術文教基金會以藝術感知與對自然的敏銳洞察，成就藝術史上的永恆之作「The Tree of Life Collection」系列。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威士忌 藝術家 蘇格蘭

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