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國片「有病」爆紅！綠島「海底郵筒」掀話題 中華郵政推限量聯名郵摺

中央社／ 台北8日電
「有病才會喜歡你」執行監製張佩郁（右二）率主要演員一同參加發布記者會（左起演員劉修甫、詹懷雲、江齊，右一為演員百白）。圖／紅杉娛樂提供
「有病才會喜歡你」執行監製張佩郁（右二）率主要演員一同參加發布記者會（左起演員劉修甫、詹懷雲、江齊，右一為演員百白）。圖／紅杉娛樂提供

青春校園電影「有病才會喜歡你」爆紅，中華郵政今天宣布，將推出電影聯名郵摺首波1000本外，也希望藉由電影劇情，將綠島的海底郵筒推廣到全台，甚至全世界。

青春校園電影「有病才會喜歡你」獲得不少觀眾好評，也讓電影出現的綠島海底郵筒成為民眾討論話題。

中華郵政今天舉辦記者會宣布，推出電影聯名郵摺首波1000本，並邀請劇中男女主角詹懷雲、江齊、劉修甫等人共同在記者會中分享拍攝點滴跟難忘回憶。

中華郵政董事長王國材說，綠島海底郵筒從107年5月4日啟用，設置於水下約11.5公尺，是目前全世界最深的海底郵筒，深受全球潛水愛好者喜愛，這也是中華郵政首次與電影合作，希望可以吸引更多國際旅客因電影來到綠島旅遊。

電影「有病才會喜歡你」執行監製張佩郁表示，「有病才會喜歡你」不僅是今年台灣的國片票房冠軍，在馬來西亞、新加坡等亞洲地區也獲得佳績，且即將在韓國上映，希望能藉此讓更多國際友人認識台灣與綠島。

中華郵政說，根據統計，綠島海底郵筒有3成8的明信片是寄到海外，今年預估暑假就可以重新對外營運。

中華郵政表示，即日起至5月20日止，民眾可至全台郵局購買「造型卡片（續）–綠島豆丁海馬海底郵筒」書寫，至指定郵局透過活動專屬海馬郵筒寄出，並將投入郵筒的交寄畫面拍照上傳至「郵來郵趣」Facebook粉絲專頁按讚、追蹤，另在活動貼文下方留言 #有病才會喜歡你、#中華郵政及標註一位好友，即可參加抽獎。

中華郵政 郵局 電影

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