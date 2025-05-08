聽新聞
0:00 / 0:00
Popeyes「愛心比司吉」回來了！本村、SUBWAY新品嘗鮮
喜歡吃韓式炸雞、潛艇堡嗎？本村炸雞自5月13日起，將推出大份量的「BIG BOX」，滿足多人用餐的需求。「SUBWAY」則推出酸辣鹹香的全新「美式辣雞柳潛艇堡」；至於「Popeyes」針對5月佳節，再度限時推出「愛心突襲比司吉」，讓民眾免費升級。
來自韓國的「本村炸雞」，針對多人聚餐需求，自5月13日起推出全新系列「BIG BOX」，每組均搭配1.25公升可樂一瓶。其中•「滿韓全腿餐」內含25支炸雞腿，適合喜愛雞腿的炸雞控，每套1,688元；「韓聚派對餐」以經典韓式炸雞搭配人氣韓式炸物，每套1488元。「酥炸大拼盤」則有豪華九宮格炸物，每套1,088元。
「SUBWAY」推出全新「美式辣雞柳潛艇堡」，以美式經典水牛城辣醬為主軸，搭配雞柳，以及現烤麵包與豐富的蔬菜，帶來酸辣濃郁的美式滋味，6吋售價145元，12吋售價260元。若想中和辣味的消費者，也可搭配經典鄉村醬，增添溫潤奶香。
過去曾推出「愛心突襲比司吉」的連鎖速食「Popeyes」，自5月9日至5月11日期間，限時再度推出「愛心突襲比司吉」。活動期間凡購買原味比司吉，即可免費升級心型造型比司吉，並且附上草莓果醬，讓民眾在母親節能夠送上愛心，售完為止。（比司吉單點63元，加購價58元）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言