Popeyes「愛心比司吉」回來了！本村、SUBWAY新品嘗鮮

喜歡吃韓式炸雞、潛艇堡嗎？本村炸雞自5月13日起，將推出大份量的「BIG BOX」，滿足多人用餐的需求。「SUBWAY」則推出酸辣鹹香的全新「美式辣雞柳潛艇堡」；至於「Popeyes」針對5月佳節，再度限時推出「愛心突襲比司吉」，讓民眾免費升級。

來自韓國的「本村炸雞」，針對多人聚餐需求，自5月13日起推出全新系列「BIG BOX」，每組均搭配1.25公升可樂一瓶。其中•「滿韓全腿餐」內含25支炸雞腿，適合喜愛雞腿的炸雞控，每套1,688元；「韓聚派對餐」以經典韓式炸雞搭配人氣韓式炸物，每套1488元。「酥炸大拼盤」則有豪華九宮格炸物，每套1,088元。

「SUBWAY」推出全新「美式辣雞柳潛艇堡」，以美式經典水牛城辣醬為主軸，搭配雞柳，以及現烤麵包與豐富的蔬菜，帶來酸辣濃郁的美式滋味，6吋售價145元，12吋售價260元。若想中和辣味的消費者，也可搭配經典鄉村醬，增添溫潤奶香。