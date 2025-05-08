免早起排隊！家樂福也推「鬆餅堡」 全台近40門市開賣 還可電話預訂

家樂福期間限定熱銷商品「鬆餅火腿豬肉堡」強勢回歸，繼中南部分店熱賣後，即日起正式陸續於新竹以北16家北區量販分店開賣，並預告未來將持續擴大販售門市。每份售價69元，採每日現做，新鮮出爐時間為上午9點半至下午5點半，考量上班族需求，特別開放電話預訂，貼心服務再掀起討論熱潮。

去年麥當勞鬆餅堡之亂時，家樂福就曾悄悄在台中文心店與西屯店推出自家版本鬆餅堡，同樣是每日限量，但下午4點才開賣，主打「免排隊」與「免早起」策略，成功吸引大量上班族與學生族群搶購，成為下午飽足點心首選。