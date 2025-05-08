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AI元素激盪懷舊＋嶄新早秋時尚！Jisoo化身從未來走進復古的女神
BLACKPINK成員Jisoo 3度與英國時尚品牌Self-Portrait攜手合作，成為2025年前秋系列形象廣告主角，這也是她與品牌的第三度聯名。本次由攝影師Drew Vickers在首爾拍攝，透過AI生成的視覺背景，打造出濃厚1960年代復古氛圍，結合超現實元素與未來感，勾勒出名為《Dreams of Past Lives》的全新時尚場景。
據ＷＷＤ報導，Jisoo身穿本季代表單品亮相，包括輕盈尼龍風衣搭配格紋平口上衣與迷你裙、蕾絲白襯衫配珠飾丹寧裙，以及簡約剪裁的白色短洋裝搭配蝴蝶結手提包。Self-Portrait創辦人Han Chong表示，AI技術為這次創作注入新意，並非取代傳統攝影，而是拓展想像空間，呈現既熟悉又奇幻的風格語彙，「熟悉中帶有超現實，懷舊又嶄新。」
Han Chong也談到與Jisoo的默契合作關係，認為她擁有多重風格與難以捉摸的神秘特質，完美體現品牌多元魅力。Jisoo則表示，在合作過程中能展現真實自我，又能探索不一樣的時尚面向，讓這次拍攝成為一次創意上的全新突破。
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