快訊

挺鄭正鈐遭綠營爆暴力放貸 養生館老闆娘遭羈押禁見

因南京出生？師大附中生無法報考國防醫 陸委會發聲揭原因

獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應

聽新聞
0:00 / 0:00

夢幻水母色上手！Swatch全新SCUBAQUA腕表清涼一「夏」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Swatch於中山區開設了快閃店，以水母效應打造空間感受與SCUBAQUA表款。圖／Swatch提供
Swatch於中山區開設了快閃店，以水母效應打造空間感受與SCUBAQUA表款。圖／Swatch提供

盛夏即將來到，瑞士平價手表品牌Swatch以水母華麗的色彩為靈感，發表全新SCUBAQUA五只表款，透過螢光般的色彩與透明表殼，擁抱並迎接夏日海灘邊的清涼愉悅。

看似透明的水母廣泛存在於淡水與海洋中，圓傘狀的身體加上飄蕩的觸手，常讓人在水下為之著迷。Swatch使用了Bioceramic生物陶瓷在此系列表殼並帶來黑、白、藍、紅、黃合計五種色彩。44毫米的半透明面盤將能一窺機芯結構，其中白色款更在時、分與秒針上使用紅、藍、黃三色，無形中致敬了包浩斯（Bauhaus）美學常見的三種色彩。同時表冠特別設計在表款10點鐘方向外側，可避免水下時誤觸，表圈上的15分鐘刻度則可進行倒數計時，方便佩戴者計算氧氣瓶所剩時間，確認何時該安全重返水面。

為了SCUBAQUA表款上市，Swatch並於SMILE韓式拍貼機中山店帶來為期四日的快閃體驗，現場消費者可參加以Swatch SCUBAQUA系列為靈感的拍貼機，創造期間限定的夏日回憶；地址為台北市中山區中山北路二段36巷21號，表款則將於現場、Swatch官方網站與全台門市，同步販售。

Swatch SCUBAQUA黑色款，4,850元。圖／Swatch提供
Swatch SCUBAQUA黑色款，4,850元。圖／Swatch提供
Swatch發表全新SCUBAQUA表款，合計五種色彩，皆具備10大氣壓防水性能。圖／Swatch提供
Swatch發表全新SCUBAQUA表款，合計五種色彩，皆具備10大氣壓防水性能。圖／Swatch提供
Swatch使用Bioceramic生物陶瓷為表殼，打造出SCUBAQUA的黑、白、藍、紅、黃五種色彩設計。圖／Swatch提供
Swatch使用Bioceramic生物陶瓷為表殼，打造出SCUBAQUA的黑、白、藍、紅、黃五種色彩設計。圖／Swatch提供
Swatch SCUBAQUA紅色款，4,850元。圖／Swatch提供
Swatch SCUBAQUA紅色款，4,850元。圖／Swatch提供
Swatch SCUBAQUA黃色款，4,850元。圖／Swatch提供
Swatch SCUBAQUA黃色款，4,850元。圖／Swatch提供
白色款的Swatch SCUBAQUA並在指針使用三種不同色彩以提升辨識度。圖／Swatch提供
白色款的Swatch SCUBAQUA並在指針使用三種不同色彩以提升辨識度。圖／Swatch提供

Swatch 品牌 快閃 瑞士

延伸閱讀

海陸大餐一「手」滿足？帝舵獻新色碧灣碳纖計時限定款

想當兵還要卡位？PANERAI前進義大利軍事基地限量35名

一轉眼一甲子！OMEGA X NASA合作60周年「超霸」再解密

延續母親優雅品味 賴雅妍推薦CITIZEN雪花鑽錶溫馨獻禮

相關新聞

免早起排隊！家樂福也推「鬆餅堡」 全台近40門市開賣 還可電話預訂

家樂福期間限定熱銷商品「鬆餅火腿豬肉堡」強勢回歸，繼中南部分店熱賣後，即日起正式陸續於新竹以北16家北區量販分店開賣，並...

AI元素激盪懷舊＋嶄新早秋時尚！Jisoo化身從未來走進復古的女神

BLACKPINK成員Jisoo再度與英國時尚品牌Self-Portrait攜手合作，成為2025年前秋系列形象廣告主角...

夢幻水母色上手！Swatch全新SCUBAQUA腕表清涼一「夏」

盛夏即將來到，瑞士平價手表品牌Swatch以水母華麗的色彩為靈感，發表全新SCUBAQUA五只表款，透過螢光般的色彩與透...

7-ELEVEN冰品抽抽樂限時開抽！最低「任2件0元」起

5月後溫度逐漸攀高，酷暑總是讓人「汗」顏，7-ELEVEN今夏線上線下祭出全方位的「搧涼生活提案」，不僅推出上半年度最狂...

全國電子寵媽計畫全館家電9折 滿額抽迪士尼郵輪雙人行

全國電子母親節「寵媽計畫」自5月8日至5月18日盛大登場，集結知名品牌祭出全館家電9折優惠、加1元多1件，滿額還有機會把...

影／桃機也有舞池？昇恆昌「搖擺迎母親節」 AI活動再拿專屬賀卡

為迎接即將到來的母親節，昇恆昌免稅店今天於桃園國際機場第二航廈舉辦「Swing with Love搖擺愛的舞步」活動，邀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。