夢幻水母色上手！Swatch全新SCUBAQUA腕表清涼一「夏」

盛夏即將來到，瑞士平價手表品牌Swatch以水母華麗的色彩為靈感，發表全新SCUBAQUA五只表款，透過螢光般的色彩與透明表殼，擁抱並迎接夏日海灘邊的清涼愉悅。

看似透明的水母廣泛存在於淡水與海洋中，圓傘狀的身體加上飄蕩的觸手，常讓人在水下為之著迷。Swatch使用了Bioceramic生物陶瓷在此系列表殼並帶來黑、白、藍、紅、黃合計五種色彩。44毫米的半透明面盤將能一窺機芯結構，其中白色款更在時、分與秒針上使用紅、藍、黃三色，無形中致敬了包浩斯（Bauhaus）美學常見的三種色彩。同時表冠特別設計在表款10點鐘方向外側，可避免水下時誤觸，表圈上的15分鐘刻度則可進行倒數計時，方便佩戴者計算氧氣瓶所剩時間，確認何時該安全重返水面。