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夢幻水母色上手！Swatch全新SCUBAQUA腕表清涼一「夏」
盛夏即將來到，瑞士平價手表品牌Swatch以水母華麗的色彩為靈感，發表全新SCUBAQUA五只表款，透過螢光般的色彩與透明表殼，擁抱並迎接夏日海灘邊的清涼愉悅。
看似透明的水母廣泛存在於淡水與海洋中，圓傘狀的身體加上飄蕩的觸手，常讓人在水下為之著迷。Swatch使用了Bioceramic生物陶瓷在此系列表殼並帶來黑、白、藍、紅、黃合計五種色彩。44毫米的半透明面盤將能一窺機芯結構，其中白色款更在時、分與秒針上使用紅、藍、黃三色，無形中致敬了包浩斯（Bauhaus）美學常見的三種色彩。同時表冠特別設計在表款10點鐘方向外側，可避免水下時誤觸，表圈上的15分鐘刻度則可進行倒數計時，方便佩戴者計算氧氣瓶所剩時間，確認何時該安全重返水面。
為了SCUBAQUA表款上市，Swatch並於SMILE韓式拍貼機中山店帶來為期四日的快閃體驗，現場消費者可參加以Swatch SCUBAQUA系列為靈感的拍貼機，創造期間限定的夏日回憶；地址為台北市中山區中山北路二段36巷21號，表款則將於現場、Swatch官方網站與全台門市，同步販售。
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