快訊

挺鄭正鈐遭綠營爆暴力放貸 養生館老闆娘遭羈押禁見

因南京出生？師大附中生無法報考國防醫 陸委會發聲揭原因

獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應

聽新聞
0:00 / 0:00

7-ELEVEN冰品抽抽樂限時開抽！最低「任2件0元」起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自5月14日至6月24日推出「冰品抽抽樂」，思樂冰、雪淋霜、酷聖霜霜淇淋同步加入抽抽樂優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自5月14日至6月24日推出「冰品抽抽樂」，思樂冰、雪淋霜、酷聖霜霜淇淋同步加入抽抽樂優惠。圖／7-ELEVEN提供

5月後溫度逐漸攀高，酷暑總是讓人「汗」顏，7-ELEVEN今夏線上線下祭出全方位的「搧涼生活提案」，不僅推出上半年度最狂「冰品抽抽樂」任2件最低0元起優惠，還可加價超萌肖像保冷袋，同時搭配酷聖霜霜淇淋百店慶，雪淋霜、思樂冰加入優惠同樂，CITY系列水果冰沙楊枝甘露更是升級再回歸、新品懷舊鳳梨冰沙，打造24小時冰菓室。

7-ELEVEN「冰品抽抽樂」至今舉辦逾10年、吸引破千萬人次體驗，5月14日至6月24日「冰品抽抽樂」集結逾百款冰品，每日最高有5次中獎機率，使用7-ELEVEN APP／LINE官方帳號線上線下同步玩，有機會抽到最低任2支0元起以及5折至9折不等優惠，線上玩還有機會抽到冰品10元折價券。今年更請到超萌IP人氣肖像史努比，買指定冰品任2件加價59元就可獲得史努比大保冷袋，共7款數量有限換完為止。

思樂冰、雪淋霜、酷聖霜霜淇淋同步加入抽抽樂優惠。其中酷聖霜霜淇淋自去年8月首度亮相後廣受好評，今年5月即將迎來百店慶，即日起至5月27日各式口味回歸，消費者可於限定門市品嘗檸檬起司、草莓卡士達、星宇航空聯名的紅絲絨可可莓果、鹹花生奶油等多款經典口味，5月9日至5月11日再加碼限時憑iCash 2.0、iCash Pay可享酷聖霜、雪淋霜、思樂冰同品項買一送一。

此外，7-ELEVEN持續進攻眼球商機，鎖定年輕世代喜愛聯名開發與話題包裝，積極補強冰庫品項，並在全台引進近千台落地海島型冰櫃，夏日讓冰品有更完整的陳列空間，推薦必買獨家新品「哆啦A夢蜂蜜鬆餅巧脆甜心冰淇淋」、「阿奇儂哆啦美蜂蜜白玉冰淇淋」與「阿奇儂哆啦A夢三原色冰棒」，沁藍哆啦A夢聯名再度躍上冰品包裝，還能咀嚼到日本甜品必備的Q彈白玉。

7-ELEVEN「預購誌」則集結今夏社群爆紅口味與話題打卡新品，近期掀起熱潮的開心果口味橫掃甜點與冰品圈，即日起至5月31日可至門市預購「阿奇儂義起開心脆皮雪糕」、「和生御品開心果綠豆黃」、「旅禾烘焙開心果泡芙」等滿滿開心果風味冰品或甜點，指定品項任選2件95折、3件以上92折（團購品除外）。

看準社群世代對創新風味的接受度更高，7-ELEVEN預購涼夏冰品除了當紅的開心果口味之外，還有充滿異國感的「阿奇儂皇家貓山王榴槤冰淇淋」，4杯裝售價199元；使用草莓牛奶、哈密瓜、芒果與百香果等繽紛果料，於零下30度急凍製成的「布莉克綜合水果冰棒組」，水果剖面自然外露，是適合社群打卡的少女系冰品，8支組售價459元。

冷藏甜點也推出吉伊卡哇聯名「卡士達麻糬泡芙」，附贈角色閃亮貼紙（6款隨機出貨）；名店「多那之」則推出「特濃奶香波士頓」，選用紐西蘭乳源，在地生產製成純淨無添加鮮奶油，經典重現傳統波士頓派。

7-ELEVEN自5月14日起推出「CITY冰菓室系列」新品，主打24小時都能到全台門市喝到清涼冰沙，隨時滿足消暑需求。7-ELEVEN指出，去年CITY獨領超商通路推出全新獨家夏季冰沙，完美複製茶攤夏季知名飲品「楊枝甘露」，成功創造話題，業績貢獻超過6,000萬元，今年風味再升級、咀嚼物增量25%，更搭配新品「懷舊鳳梨冰沙」，可以吃到豐富的水果果肉及咀嚼物，預計將再掀起一波市場話題。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP、官網、LINE官方帳號公告為準。

7-ELEVEN獨家推3款新品「哆啦A夢蜂蜜鬆餅巧脆甜心冰淇淋」、「阿奇儂哆啦美蜂蜜白玉冰淇淋」與「阿奇儂哆啦A夢三原色冰棒」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推3款新品「哆啦A夢蜂蜜鬆餅巧脆甜心冰淇淋」、「阿奇儂哆啦美蜂蜜白玉冰淇淋」與「阿奇儂哆啦A夢三原色冰棒」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今夏線上線下祭出全方位的「搧涼生活提案」，推出冰品抽抽樂、肖像保冷袋加價購以及話題預購冰品等，CITY系列也推出涼爽水果冰沙新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今夏線上線下祭出全方位的「搧涼生活提案」，推出冰品抽抽樂、肖像保冷袋加價購以及話題預購冰品等，CITY系列也推出涼爽水果冰沙新品。圖／7-ELEVEN提供
酷聖霜霜淇淋慶百店，5月9日至5月11日憑iCash 2.0、iCash Pay可享酷聖霜霜淇淋買一送一。圖／7-ELEVEN提供
酷聖霜霜淇淋慶百店，5月9日至5月11日憑iCash 2.0、iCash Pay可享酷聖霜霜淇淋買一送一。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN消暑甜點推薦3款話題新品，其中「吉依卡哇卡士達麻糬泡芙」附贈可愛吉依卡娃貼紙，共6款隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN消暑甜點推薦3款話題新品，其中「吉依卡哇卡士達麻糬泡芙」附贈可愛吉依卡娃貼紙，共6款隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN消暑甜點推薦3款話題新品，其中「吉依卡哇卡士達麻糬泡芙」附贈可愛吉依卡娃貼紙，共6款隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN消暑甜點推薦3款話題新品，其中「吉依卡哇卡士達麻糬泡芙」附贈可愛吉依卡娃貼紙，共6款隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「預購誌」集結今夏社群爆紅與話題打卡新品，推出開心果與榴槤等多元口味預購商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「預購誌」集結今夏社群爆紅與話題打卡新品，推出開心果與榴槤等多元口味預購商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自5月14日至6月24日購買指定冰品買2件加價59元就可獲得史努比大保冷袋，共7款數量有限換完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自5月14日至6月24日購買指定冰品買2件加價59元就可獲得史努比大保冷袋，共7款數量有限換完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推薦獨家「哆啦A夢蜂蜜鬆餅巧脆甜心冰淇淋」、「阿奇儂哆啦美蜂蜜白玉冰淇淋」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推薦獨家「哆啦A夢蜂蜜鬆餅巧脆甜心冰淇淋」、「阿奇儂哆啦美蜂蜜白玉冰淇淋」。圖／7-ELEVEN提供
「阿奇儂哆啦A夢三原色冰棒」以哆啦A夢經典藍、白、黃三色打造，海鹽荔枝風味搭配經典蘇打與百香果，售價40元。圖／7-ELEVEN提供
「阿奇儂哆啦A夢三原色冰棒」以哆啦A夢經典藍、白、黃三色打造，海鹽荔枝風味搭配經典蘇打與百香果，售價40元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「楊枝甘露」今年風味再升級、咀嚼物增量25%。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「楊枝甘露」今年風味再升級、咀嚼物增量25%。圖／7-ELEVEN提供
5月14日起7-ELEVEN再推出「CITY冰菓室系列」新品「懷舊鳳梨冰沙」，「楊枝甘露」升級再回歸。圖／7-ELEVEN提供
5月14日起7-ELEVEN再推出「CITY冰菓室系列」新品「懷舊鳳梨冰沙」，「楊枝甘露」升級再回歸。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「冰品抽抽樂」5月14日至6月24日集結逾百款冰品，有機會抽到最低任2支0元起等優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「冰品抽抽樂」5月14日至6月24日集結逾百款冰品，有機會抽到最低任2支0元起等優惠。圖／7-ELEVEN提供

冰品 冰棒 冰沙 水果 超商 霜淇淋

延伸閱讀

澎湖花火節開幕無人機表演挨轟掉漆 後續場次全取消

全家霜淇淋限時3天買1送1！玫瑰花造型霜淇淋限店登場

花火節開跑！憑交通票券至澎湖全家享6大商品買1送1

澎湖海上花火節結合「花生漫畫75週年」 打造史努比領軍的主題煙火、燈光秀、紀念展

相關新聞

免早起排隊！家樂福也推「鬆餅堡」 全台近40門市開賣 還可電話預訂

家樂福期間限定熱銷商品「鬆餅火腿豬肉堡」強勢回歸，繼中南部分店熱賣後，即日起正式陸續於新竹以北16家北區量販分店開賣，並...

AI元素激盪懷舊＋嶄新早秋時尚！Jisoo化身從未來走進復古的女神

BLACKPINK成員Jisoo再度與英國時尚品牌Self-Portrait攜手合作，成為2025年前秋系列形象廣告主角...

夢幻水母色上手！Swatch全新SCUBAQUA腕表清涼一「夏」

盛夏即將來到，瑞士平價手表品牌Swatch以水母華麗的色彩為靈感，發表全新SCUBAQUA五只表款，透過螢光般的色彩與透...

7-ELEVEN冰品抽抽樂限時開抽！最低「任2件0元」起

5月後溫度逐漸攀高，酷暑總是讓人「汗」顏，7-ELEVEN今夏線上線下祭出全方位的「搧涼生活提案」，不僅推出上半年度最狂...

全國電子寵媽計畫全館家電9折 滿額抽迪士尼郵輪雙人行

全國電子母親節「寵媽計畫」自5月8日至5月18日盛大登場，集結知名品牌祭出全館家電9折優惠、加1元多1件，滿額還有機會把...

影／桃機也有舞池？昇恆昌「搖擺迎母親節」 AI活動再拿專屬賀卡

為迎接即將到來的母親節，昇恆昌免稅店今天於桃園國際機場第二航廈舉辦「Swing with Love搖擺愛的舞步」活動，邀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。