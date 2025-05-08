7-ELEVEN冰品抽抽樂限時開抽！最低「任2件0元」起

5月後溫度逐漸攀高，酷暑總是讓人「汗」顏，7-ELEVEN今夏線上線下祭出全方位的「搧涼生活提案」，不僅推出上半年度最狂「冰品抽抽樂」任2件最低0元起優惠，還可加價超萌肖像保冷袋，同時搭配酷聖霜霜淇淋百店慶，雪淋霜、思樂冰加入優惠同樂，CITY系列水果冰沙楊枝甘露更是升級再回歸、新品懷舊鳳梨冰沙，打造24小時冰菓室。

7-ELEVEN「冰品抽抽樂」至今舉辦逾10年、吸引破千萬人次體驗，5月14日至6月24日「冰品抽抽樂」集結逾百款冰品，每日最高有5次中獎機率，使用7-ELEVEN APP／LINE官方帳號線上線下同步玩，有機會抽到最低任2支0元起以及5折至9折不等優惠，線上玩還有機會抽到冰品10元折價券。今年更請到超萌IP人氣肖像史努比，買指定冰品任2件加價59元就可獲得史努比大保冷袋，共7款數量有限換完為止。

思樂冰、雪淋霜、酷聖霜霜淇淋同步加入抽抽樂優惠。其中酷聖霜霜淇淋自去年8月首度亮相後廣受好評，今年5月即將迎來百店慶，即日起至5月27日各式口味回歸，消費者可於限定門市品嘗檸檬起司、草莓卡士達、星宇航空聯名的紅絲絨可可莓果、鹹花生奶油等多款經典口味，5月9日至5月11日再加碼限時憑iCash 2.0、iCash Pay可享酷聖霜、雪淋霜、思樂冰同品項買一送一。

此外，7-ELEVEN持續進攻眼球商機，鎖定年輕世代喜愛聯名開發與話題包裝，積極補強冰庫品項，並在全台引進近千台落地海島型冰櫃，夏日讓冰品有更完整的陳列空間，推薦必買獨家新品「哆啦A夢蜂蜜鬆餅巧脆甜心冰淇淋」、「阿奇儂哆啦美蜂蜜白玉冰淇淋」與「阿奇儂哆啦A夢三原色冰棒」，沁藍哆啦A夢聯名再度躍上冰品包裝，還能咀嚼到日本甜品必備的Q彈白玉。

7-ELEVEN「預購誌」則集結今夏社群爆紅口味與話題打卡新品，近期掀起熱潮的開心果口味橫掃甜點與冰品圈，即日起至5月31日可至門市預購「阿奇儂義起開心脆皮雪糕」、「和生御品開心果綠豆黃」、「旅禾烘焙開心果泡芙」等滿滿開心果風味冰品或甜點，指定品項任選2件95折、3件以上92折（團購品除外）。

看準社群世代對創新風味的接受度更高，7-ELEVEN預購涼夏冰品除了當紅的開心果口味之外，還有充滿異國感的「阿奇儂皇家貓山王榴槤冰淇淋」，4杯裝售價199元；使用草莓牛奶、哈密瓜、芒果與百香果等繽紛果料，於零下30度急凍製成的「布莉克綜合水果冰棒組」，水果剖面自然外露，是適合社群打卡的少女系冰品，8支組售價459元。

冷藏甜點也推出吉伊卡哇聯名「卡士達麻糬泡芙」，附贈角色閃亮貼紙（6款隨機出貨）；名店「多那之」則推出「特濃奶香波士頓」，選用紐西蘭乳源，在地生產製成純淨無添加鮮奶油，經典重現傳統波士頓派。

7-ELEVEN自5月14日起推出「CITY冰菓室系列」新品，主打24小時都能到全台門市喝到清涼冰沙，隨時滿足消暑需求。7-ELEVEN指出，去年CITY獨領超商通路推出全新獨家夏季冰沙，完美複製茶攤夏季知名飲品「楊枝甘露」，成功創造話題，業績貢獻超過6,000萬元，今年風味再升級、咀嚼物增量25%，更搭配新品「懷舊鳳梨冰沙」，可以吃到豐富的水果果肉及咀嚼物，預計將再掀起一波市場話題。