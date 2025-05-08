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全國電子寵媽計畫全館家電9折 滿額抽迪士尼郵輪雙人行

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全國電子埔里店將於5月9日盛大開幕，提供限量來店禮、滿額禮、滿額抽獎等精彩開幕活動，誠摯邀請埔里地區的民眾一起來同歡拿好康。圖／全國電子提供
全國電子埔里店將於5月9日盛大開幕，提供限量來店禮、滿額禮、滿額抽獎等精彩開幕活動，誠摯邀請埔里地區的民眾一起來同歡拿好康。圖／全國電子提供

全國電子母親節「寵媽計畫」自5月8日至5月18日盛大登場，集結知名品牌祭出全館家電9折優惠、加1元多1件，滿額還有機會把日立22L水蒸氣烘烤料理爐帶回家。單筆消費滿額，還有機會將Marshall喇叭、Nintendo Switch OLED等超人氣好禮帶回家。全國電子APP綁定指定信用卡支付，單筆滿10,000元再加碼回饋100點會員點數。

活動期間，購買指定洗衣機享最高5%現金回饋，購買冰箱、洗衣機或乾衣機滿20,000元，再抽市價12.8萬元的「輝葉AI追夢椅」。指定品項滿額再送SNOOPY馬克杯組、旅行頸枕等限量實用驚喜贈品。指定小家電滿5,000元除可享5%現金回饋，再送KINYO磨足機，滿10,000元再贈ISITO直髮夾，單筆發票滿5,200元可抽免單大獎。

另有限定加購活動，Dyson HD08吹風機加購價僅8,800元，Dyson指定機型滿萬送千，還可參加30天滿意試用與Gogoro抽獎或動。數位商品亦推出「科技寵媽」方案，手機、平板、耳機、智慧手錶等單筆滿萬元贈500點會員點數，精選周邊商品5折加購專屬優惠。

母親節、端午節雙節同慶再加碼，推出「寵媽三層禮」，包括指定商品滿6,600元現折520元、滿額最高現折10%、再加贈SNOOPY馬克杯或Panasonic吹風機2選1。活動同步祭出「Double寵媽無極限」指定電視9折、滿額贈SNOOPY旅行收納包、行李箱、伊萊克斯吸塵器、義式膠囊咖啡機好禮，搭配電視購買還可用優惠價加購飛利浦電動牙刷與Sodastream GAIA氣泡水機，打造健康生活。

此外，即日起至6月30日，全國電子加碼抽夢幻「迪士尼郵輪探險號」雙人行，於門市或官方線上購物單筆消費滿25,000元即可參加。迎戰夏季電費調漲，空調與冰箱政府節能補助最高5,000元，購買空調單筆滿30,000元還可登錄抽iPhone 16e，原廠再回饋最高現折8,000元。

全國電子小家電指定品項滿5,000元除可享5%現金回饋，滿5,200元還有機會抽中免單大獎，Dyson指定機型享滿萬送千，最高送3,000元，再抽Gogoro。圖／全國電子提供
全國電子小家電指定品項滿5,000元除可享5%現金回饋，滿5,200元還有機會抽中免單大獎，Dyson指定機型享滿萬送千，最高送3,000元，再抽Gogoro。圖／全國電子提供
全國電子推出「ACER筆電升級祭」限時優惠活動，即日起至5月14日止，凡購買指定ACER獨顯筆電，即可獲得市價高達6,500元的豪華大禮包。圖／全國電子提供
全國電子推出「ACER筆電升級祭」限時優惠活動，即日起至5月14日止，凡購買指定ACER獨顯筆電，即可獲得市價高達6,500元的豪華大禮包。圖／全國電子提供
全國電子母親節推出廚衛家電超值優惠活動，精選熱水器、瓦斯爐、抽油煙機、淨水器與洗碗機等指定商品，限時祭出8.8折起優惠，指定淨水器與洗碗機同步祭出9折起優惠。圖／全國電子提供
全國電子母親節推出廚衛家電超值優惠活動，精選熱水器、瓦斯爐、抽油煙機、淨水器與洗碗機等指定商品，限時祭出8.8折起優惠，指定淨水器與洗碗機同步祭出9折起優惠。圖／全國電子提供
全國電子邀你一起寵愛媽咪，即日起至5月18日集結多家知名品牌，全館家電全面9折，滿額就送日立水蒸氣烘烤料理爐，再抽夢幻「迪士尼郵輪探險號」雙人行。圖／全國電子提供
全國電子邀你一起寵愛媽咪，即日起至5月18日集結多家知名品牌，全館家電全面9折，滿額就送日立水蒸氣烘烤料理爐，再抽夢幻「迪士尼郵輪探險號」雙人行。圖／全國電子提供

冰箱 吹風機 母親節 洗衣機 郵輪

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