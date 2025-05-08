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影／桃機也有舞池？昇恆昌「搖擺迎母親節」 AI活動再拿專屬賀卡
為迎接即將到來的母親節，昇恆昌免稅店今天於桃園國際機場第二航廈舉辦「Swing with Love搖擺愛的舞步」活動，邀請全台最大搖擺舞團「Swing Taiwan」與爵士樂團現場演出，將機場化身節奏感十足的歡樂舞池，讓旅客沉浸於熱情舞步與動感旋律中，享受一場視覺與聽覺的雙重饗宴。
活動現場舞者踏著輕快節拍，隨著爵士音樂即興起舞，引來旅客駐足欣賞與熱情互動，昇恆昌也貼心送上象徵母愛的康乃馨，讓人感受到節日溫馨氛圍。昇恆昌副總經理潘翠宜表示，提前慶祝母親節昇恆昌免稅商店今天邀請搖擺舞舞團、爵士樂團在桃園國際機場帶來演出，為旅客送上視覺與聽覺雙重饗宴。潘翠宜指出這次母親節活動特別導入AI互動裝置，幫助旅客快速生成母親節賀卡，昇恆昌免稅商店期盼機場不只是旅行的出發地，也是歡樂與驚喜的幸福起點，將持續創新並舉辦更多具有特色的活動，讓每一位旅客都能在機場收穫難忘回憶。
今年活動特別導入「Show出你的愛」AI互動裝置，旅客只需拍攝三連拍，系統便能根據穿搭與外觀生成個人專屬動態賀卡，成為活動亮點之一。同時只要掃描現場QR Code完成Line測驗並加入iRich會員，還可透過派樣機獲得公益團體手工製作的香氛蠟燭、隨身皂與鑰匙圈，將旅程起點化為充滿愛心與驚喜的幸福體驗。
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