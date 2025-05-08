連7年必比登推薦！開箱GD愛店「金豬食堂」 3種招牌肉品、必吃烤豬皮

連續7年榮獲首爾《米其林指南》必比登推介的韓國燒肉名店「金豬食堂Gold Pig」，即將在5月13正式登台，於台北中山區開設全球首間海外分店。店內將提供招牌的熟成帶骨五花、熟成霜降、熟成梅花，還有醃漬特製豬皮等品項，呈現正統的韓式風味。開幕當日將開放60組號碼牌，之後每日提供兩梯次餐期，每組各發放40組號碼牌。

創業於2016年的金豬食堂，已經多年獲得米其林指南必比登推介，也曾入選「50 Best Discovery」餐廳榜單，以專人控火掌溫與高品質的燒肉著稱，包括GD、BTS、朴寶劍、IU、aespa、SEVENTEEN等明星均是座上嘉賓。過去一直是許多民眾赴首爾旅遊時必訪的燒肉名店兼追星地點。

即將開幕的台灣店，店址位於台北中山商圈，店面採獨棟四層樓的規劃，由韓國原班設計團隊操刀。入門就可見到透明的熟成室與斬切展示區，顯現對於自己豬肉的自信，整體採用石材與金屬材質為主軸，呈現俐落的現代風格。一樓規劃有單桌無障礙座位席，二樓則規劃有12席的燒肉吧檯區與8人包廂，適合追求隱密性的顧客。至於三、四樓則為一般用餐區，每層可容納約40名顧客。店內除了使用台灣藝術家高雅婷的作品點綴，同時也可見到日前登門用餐的Super Junior成員的親筆簽名版。

餐點部份，金豬食堂標榜採用「台灣究好豬」為食材主角，並透過全程低溫真空熟成。其中「金豬2人賞位組」內含熟成帶骨豬五花、熟成梅花肉、熟成霜降肉，另外搭配羅勒盤、烤蔬菜拼盤、經典泡菜鍋、農心Q拉麵與越光米飯，每套1,900元。另外還有肉品份量升級的「金豬3人美味圈」與「金豬4人共享組」，各為2,850、3,800元。至於「金豬5人盛宴局」除了份量增加外，還提供「金豬醃漬豬皮」，更添餐點豐富度，每套4,750元。同時也提供單點服務，「金豬熟成帶骨五花」每份450元，「金豬熟成梅花」每份480元，「金豬熟成霜降」520元，「醃漬特製豬皮」則為180元，經典泡菜鍋每份320元起。每人低消為600元。

金豬延續韓國本店傳統，由專人提供代烤服務。除了招牌的各式豬肉外，可再搭配韓國空運來台的韓式包飯醬、青蔥醬汁、白帶魚醬等佐料品嚐，還有米其林餐廳指定使用的「英國馬爾頓天然海鹽」，能帶出烤肉的天然風味。油脂豐富的「金豬熟成帶骨豬五花」，燒烤後可搭配獨家在地契作、烤至微焦的台灣甜羅勒葉一同享用，豐富的草本香氣能賦予肉品清新層次；略帶咬勁的「金豬熟成梅花」則適合搭配海鹽，或是包飯醬、白帶魚醬品嚐。至於「金豬熟成霜降」則適合透過青蔥醬汁勾勒出明亮酸甜。最後登場的「金豬醃漬豬皮」，經細火燒烤後保留迷人醬色與滑彈口感，沾上韓國蒜頭醬油、黃豆粉一同品嚐，成為獨特的飯後甜點。

此外，開胃前菜「秘漬醃蘿蔔」特別添加蒜苔與糯米椒，爽口解膩。「經典泡菜鍋」則是以韓國空運辛奇為基底，搭配五花肉細火慢燉，最後再加入韓國農心拉麵，暖胃暖心。同時店內的扁筷、長柄匙、辛奇、湯底等品項，也全部自首爾運送來台，藉此維持原汁原味的韓式風格。

金豬食堂首爾本店採現場候位制，通常領取號碼牌後需要排隊2小時左右。台灣店首度導入訂位制度，首波針對國泰世華CUBE卡友預訂。5月5日首次開放200席，短短1分鐘就全數銷售一空。5月13日上午10:00則將再開放第二波的預定資格。隨著金豬食堂在5月13日正式開幕，首日營業時間為13:30至22:00，並於早上9:00發放60組號碼牌，現場領取號碼牌排隊用餐。5月14日起，營業時間恢復為11:00至22:30，並於10:30、16:00發放號碼牌，每梯次各為40組。

【金豬食堂 台灣店】

地址：台北市中山區南京東路一段29號