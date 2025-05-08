曬娃新貨到！IKEA肉丸變Q版鑰匙圈　會員集點限量送

IKEA有萌物出沒！瑞典肉丸變身迷你Q版鑰匙圈，加上擬人化表情賣萌，掛在包包上曬娃或拍照打卡都超可愛。

即日起至8月31日宜家卡卡友獨享「集好丸」活動開跑，加入IKEA LINE官方帳號，並升級數位宜家卡會員，到門市或線上消費（不限家具家飾及美食），每消費金額1元即可獲得1點，集滿1,200點即可兌換限量肉丸鑰匙圈，集滿5,000點再獲得100元家具家飾抵用券，累積滿10,000點加碼免費品嘗12顆瑞典肉丸餐一份，贈品數量有限、換完為止。集點活動詳情請見IKEA官網。