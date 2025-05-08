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當小孩真好！Miu Miu夏日形象 再度聯手法國童裝老牌
Miu Miu近日發表了2025夏日形象廣告L’Eté，法文直譯即為夏天之意。形象廣告是由英國攝影師Siân Davey所掌鏡，過往常以家庭、社區和自我為拍攝主題的Siân Davey也是首次拍攝時尚領域主題，包含加拿大女演員Callina Liang與美國女演員Diana Silvers皆入鏡拍攝，同時攝影敘事風格也延續了Siân Davey在2024年出版的第三本攝影集《The Garden》。
由於Siân Davey曾在2015年以自己女兒Alice為題出版過《Looking for Alice》，在其鏡頭下捕捉到女孩的稚氣純真一面，或正與Miu Miu的時尚主張不謀而和：一位帶有親密、可愛、調皮氣息的女性。一如Siân Davey在《The Garden》中的拍攝手法：模特兒們身處一處密集、宛如森林並帶著野性與生趣的綠意間，
包含飛行員夾克與網球裙裝、短夾克與內搭褲、洋裝與polo衫......單品被以自由混搭，跨越了風格與可能性，也像是小女孩從奶奶衣櫥中翻出的懷舊風格被與當季的時尚新品重新組合，並讓格紋、針織、皮革與棉質府綢自由拼接、衝撞——一種初生之犢的實驗與玩樂精神。
Miu Miu繼先前曾與法國童裝品牌Petit Bateau合作後本季再度雙手協作，延續1893年童裝老舖對於精緻內裝的柔軟、用心，並在2025夏季系列中推出了背心、船領T Shirt與內搭褲，並使用柔軟條紋棉質針織面料打造。無論稱之為小王子或是彼得潘，Miu Miu心中住著一個女孩，而這個女孩則永遠抱著勇敢、不被拘束的自由態度，自信、桀驁不遜。
【2025報稅季來了】
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