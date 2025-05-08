快訊

大貨車自撞翻覆貨物掉落對向車道 國3苑裡段南北雙向大塞車

印巴局勢緊張！巴基斯坦啟動國家安全程序 防長警告：隨時爆發核戰

中職／李多慧首度用全中文拍片自稱「李多黑」 未來還打算在台灣買房

聽新聞
0:00 / 0:00

當小孩真好！Miu Miu夏日形象 再度聯手法國童裝老牌

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Miu Miu Riviere繩帶和皮革涼鞋，30,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Riviere繩帶和皮革涼鞋，30,500元。圖／Miu Miu提供

Miu Miu近日發表了2025夏日形象廣告L’Eté，法文直譯即為夏天之意。形象廣告是由英國攝影師Siân Davey所掌鏡，過往常以家庭、社區和自我為拍攝主題的Siân Davey也是首次拍攝時尚領域主題，包含加拿大女演員Callina Liang與美國女演員Diana Silvers皆入鏡拍攝，同時攝影敘事風格也延續了Siân Davey在2024年出版的第三本攝影集《The Garden》。

由於Siân Davey曾在2015年以自己女兒Alice為題出版過《Looking for Alice》，在其鏡頭下捕捉到女孩的稚氣純真一面，或正與Miu Miu的時尚主張不謀而和：一位帶有親密、可愛、調皮氣息的女性。一如Siân Davey在《The Garden》中的拍攝手法：模特兒們身處一處密集、宛如森林並帶著野性與生趣的綠意間，

包含飛行員夾克與網球裙裝、短夾克與內搭褲、洋裝與polo衫......單品被以自由混搭，跨越了風格與可能性，也像是小女孩從奶奶衣櫥中翻出的懷舊風格被與當季的時尚新品重新組合，並讓格紋、針織、皮革與棉質府綢自由拼接、衝撞——一種初生之犢的實驗與玩樂精神。

Miu Miu繼先前曾與法國童裝品牌Petit Bateau合作後本季再度雙手協作，延續1893年童裝老舖對於精緻內裝的柔軟、用心，並在2025夏季系列中推出了背心、船領T Shirt與內搭褲，並使用柔軟條紋棉質針織面料打造。無論稱之為小王子或是彼得潘，Miu Miu心中住著一個女孩，而這個女孩則永遠抱著勇敢、不被拘束的自由態度，自信、桀驁不遜。

曾演出《存在》和《天才槍手》的加拿大女演員Callina Liang為Miu Miu拍攝了2025夏日形象廣告。圖／Miu Miu提供
曾演出《存在》和《天才槍手》的加拿大女演員Callina Liang為Miu Miu拍攝了2025夏日形象廣告。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Wander系列編織肩背包，暫未定價。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Wander系列編織肩背包，暫未定價。圖／Miu Miu提供
Miu Miu發表2025夏日形象廣告L’Eté，並由英國攝影師Siân Davey所掌鏡。圖／Miu Miu提供
Miu Miu發表2025夏日形象廣告L’Eté，並由英國攝影師Siân Davey所掌鏡。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 漂染皮革樂福鞋，33,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 漂染皮革樂福鞋，33,500元。圖／Miu Miu提供
在英國攝影師Siân Davey鏡頭下，呈現了一種屬於Miu Miu女孩的青春稚氣與獨立。圖／Miu Miu提供
在英國攝影師Siân Davey鏡頭下，呈現了一種屬於Miu Miu女孩的青春稚氣與獨立。圖／Miu Miu提供

廣告 攝影師

延伸閱讀

深化台法學術交流 台大校長陳文章獲「榮譽軍團騎士勳章」

深化台法交流 台大校長陳文章獲法榮譽軍團騎士勳章

3架法製飆風墜落！巴國擊落印度軍機 傳中國殲-10CE立功

美科學家不滿川普醞釀出走 法國歐盟想吸收

相關新聞

曬娃新貨到！IKEA肉丸變Q版鑰匙圈　會員集點限量送

IKEA有萌物出沒！瑞典肉丸變身迷你Q版鑰匙圈，加上擬人化表情賣萌，掛在包包上曬娃或拍照打卡都超可愛。

當小孩真好！Miu Miu夏日形象 再度聯手法國童裝老牌

Miu Miu近日發表了2025夏日形象廣告L’Eté，法文直譯即為夏天之意。形象廣告是由英國攝影師Siân Davey...

捷絲旅台南虎山館 打造臺南最新高空證婚場地

隨著小型精緻婚宴成為市場主流，位於臺南最佳藝文景點—奇美博物館旁的捷絲旅台南虎山館，善用飯店頂樓宴會廳的遼闊視野以及居高...

母親節愛媽媽 中醫推薦3穴位舒緩酸痛、2茶飲養顏補氣

母親節快到了，撐起家庭的媽媽們常忍受肩頸的僵硬、腰背痠痛、小腿脹痛，中醫師建議，可按摩肩井穴、腎俞穴和承山穴緩解；另可為...

卡地亞挺女性！大阪世博會期間頒獎影嚮力創業家

卡地亞（Cartier）始終將女性視為無盡的靈感源泉，繼在杜拜World Expo 2020的女性主題展館取得成功後，如...

壽司郎《排球少年》聯名活動創新高峰 緊急追加38,000張透卡

台灣壽司郎自4月23日與超高人氣動畫《排球少年!!》展開聯名活動，一開跑便掀起全台粉絲熱潮。活動首日即有聯名餐點暫時售罄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。