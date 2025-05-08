捷絲旅台南虎山館 打造臺南最新高空證婚場地

隨著小型精緻婚宴成為市場主流，位於臺南最佳藝文景點—奇美博物館旁的捷絲旅台南虎山館，善用飯店頂樓宴會廳的遼闊視野以及居高臨下的空中露臺，推出「囍愛文定・戶外證婚專案」，融合藝文氛圍與自然景觀，打造一個浪漫的高空婚宴場域，滿足新人舉辦文定家宴、證婚儀式、以及溫馨婚宴的多元需求，目標成為府城最具可看性與話題性的輕奢婚禮首選。

捷絲旅台南虎山館指出，位於10樓的「鼓時光」宴會廳，可容納8桌中式宴席，宴會廳被180度的無邊際落地窗景包圍，窗外即是可以遠眺奇美博物館歐風建築的寬敞露臺，白天有陽光綠地的陪襯、傍晚則有夕陽與萬家燈火的加持，內外空間串聯出絕美的宴飲場地。

飯店餐飲團隊在空中露臺精心規劃的浪漫戶外證婚儀式內含迎賓氣泡茶飲、露臺花藝、金屬拱門、音響設備及觀禮座席布置，加價8,000元可升級「證婚派對小點」服務，搭配婚紗照風格桌飾，讓賓客在浪漫的氛圍中，註記甜蜜美味的回憶。

「2025囍愛文定・戶外證婚專案」所提供的中式桌菜內容共有16,800元與18,800元兩款選擇，12道豐盛的菜色包括象徵圓滿甜蜜的炸湯圓、珍饌海陸拼盤、金沙米菓海大蝦、鮮綠翡翠海鮮羹、樹子甘露龍虎斑、以及蒲燒鰻櫻花蝦米糕等。新人訂購滿五桌提供試菜八折優惠和婚宴當晚喜房住宿，前來與會的親友賓客亦可享訂房優惠，方方面面為新人設想周到，成就賓主盡歡的難忘之日。