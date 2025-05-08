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新光三越端午商機夯 名店甜點禮盒、聯名粽掀搶購潮

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
新光三越端午商機夯，名店甜點禮盒、聯名粽掀搶購潮。新光三越/提供
新光三越端午商機夯，名店甜點禮盒、聯名粽掀搶購潮。新光三越/提供

距離端午節不到一個月，新光三越即日起搶先預購的百款端午節粽禮／各國伴手禮，一開放預購即引爆買氣，首周「端午禮品熱銷TOP 10」榜單同步揭曉，日系秒殺級伴手禮強勢登頂，由小倉山莊領軍，YOKU MOKU、Henri Charpentier、神戶風月堂等日系超人氣品牌齊聚上榜。

而端午必吃粽禮，由新光三越獨家聯手三家500盤推薦餐廳推出的「台灣500盤名店特製粽」，以熱銷超過600盒榮登上熱銷榜第二名，成為今年端午粽禮首選。

不僅如此，其中更有三款人氣粽禮／伴手禮（台北美福大飯店 美福海味雙響粽禮、承繼 -18°c焦糖起司蛋糕／焦糖蘋果肉桂阿曼禮盒）開放預購不到兩天即秒殺完售。

此外今年適逢「閏六月」，呼應傳統出嫁女兒送豬腳添福壽的習俗，五燈獎豬腳 富貴豬腳禮盒最受到消費者青睞，不僅如此，還有多款粽禮／伴手禮也受到消費者喜愛，包括：南門市排隊肉粽名店─立家、台南在地人從小到大必吃─品香、傳承三代，府城最道地的台南粽─遠馨阿婆、連續三年入選必比登推薦的老新台菜、大稻埕飄香超過一甲子─林貞粿行、東京昭和時代喫茶鋪代表─但馬屋、歷年手工餅乾類銷售第一名─日本福岡Café del SOL等皆有不俗銷量！還沒預購端午節禮品的消費者，可要把握機會於5月16日（五）前至全台新光三越、APP、電商平台skm online搶先預購。

伴手禮 新光三越 端午節

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