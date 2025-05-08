卡地亞挺女性！大阪世博會期間頒獎影嚮力創業家
卡地亞（Cartier）始終將女性視為無盡的靈感源泉，繼在杜拜World Expo 2020的女性主題展館取得成功後，如今也全力贊助於日本關西大阪舉辦的Expo 2025的Women's Pavilion，延續卡地亞在全球推動女性賦權的承諾。卡地亞也在展覽期間宣布2025年卡地亞靈思湧動女性創業家獎（Cartier Women's Initivative，簡稱CWI）的九位獲獎者，並將於2025年5月22日在大阪舉行影響力獎頒獎典禮；2026年度獎項也已開放申請，並將於2025年6月24日下午2時（歐洲中部夏令時間）截止。
日本關西大阪Expo 2025的Women's Pavilion在日本關西大阪Expo 2025期間向公眾開放。參觀亮點除了靈感源自「組木」（Kumiko），由著名日本建築師永山祐子精心創作的建築外觀，內部展覽包括「你的名字」（Your Name）、《三位女性》（Three Women）、「三條道路」（Three Pathways）、「間」 （MA） 、「機關盒」（Puzzle Box）、「你的手」（Your Hand）等，皆展現了對「永續發展目標第五項：性別平等」的承諾。
而2025年5月22日於大阪舉行的卡地亞靈思湧動女性創業家獎影響力獎頒獎典禮，是日本關西大阪World Expo 2025女性主題展館開幕的一部分，將頒布2025年「影響力獎」給九位獲獎者。該獎項表彰往屆獲獎者中，其影響力企業所取得的重大且可衡量的成就者。九名獲獎者每人將獲得10萬美元的資助、媒體宣傳、並參加為期一年的「影響力夥伴計劃」。
今年三位「保護地球」影響力獎獲得者包括2019年愛爾蘭獲獎的Tracy O'Rourke，其公司Vivid Edge公司提供能源效率服務；2011年英國獲獎者Kresse Wesling，所經營的Elvis & Kresse公司，回收工業和商業廢棄物並改造為時尚配件；以及2018年的印度獲獎者Kristin Kagetsu，所經營的Saathi公司生產天然、可生物降解的衛生護墊。
「改善生活」影響力獎獲獎者包括2019年肯亞獲獎者Caitlin Dolkart ，其Flare公司，透過訂閱式緊急回應平台，為肯亞人搭建起獲得生命救援服務的管道；2013年印度獲獎者Namita Banka所經營的Banka Bioloo公司，在印度提供永續的水源和衛生解決方案；2023年盧旺達獲獎者Yvette Ishimwe的IRIBA Water Group公司為非洲的低收入社區提供易於獲取、經濟實惠的清潔飲用水。
「創造機會」影響力獲獎者包括約旦 2014年獲獎者Rama Kayyali，她的教育科技公司Little Thinking Minds透過打造阿拉伯語數位化學習和閱讀平台，提升K-12學制內學生的讀寫能力；亞美尼亞2023年獲獎者Mariam Torosyan創立的行動應用程式和人工智慧平台Safe YOU，為遭受性別暴力的婦女提供緊急支援、相關資源和線上社區；印度2014年獲獎者Jackie Stenson，其Essmart Global在印度農村地區經銷能改善生計、提升生活品質的方案，提高小農戶和其他農村小型企業的效率和盈利潛力。
卡地亞靈思湧動女性創業家獎自2006年創立以來，終致力於賦能推動積極變革的女性創業者，共設有10個獎項，包括9個區域獎項（拉丁美洲及加勒比海、北美、歐洲、撒哈拉以南非洲法語區、非洲英語及葡語區、中東及北非、東亞、南亞及中亞、大洋洲）和1個主題獎項「科學和技術先鋒獎」，表彰和資助全球才華橫溢的創業者。共計30位獲獎者將分別代表10個獎項的前三名企業，獲獎者將獲得資金、社會及人脈資源支援。2026年度的獎項現已開放申請。得獎名單將於2026年4月公佈，並在2026年5月於泰國舉行的卡地亞靈思湧動女性創業家獎頒獎典禮上接受表彰。
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