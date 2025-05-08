壽司郎《排球少年》聯名活動創新高峰 緊急追加38,000張透卡

台灣壽司郎自4月23日與超高人氣動畫《排球少年!!》展開聯名活動，一開跑便掀起全台粉絲熱潮。活動首日即有聯名餐點暫時售罄，眾多粉絲排隊搶購，展現驚人應援力！

首波推出的「鮪魚豪華拼盤（300元）」特典–聯名透卡（前半6款）與聯名小圓包（全套5款），在活動開跑不到一周內即全數完售。5月5日開始發行的後半5款透卡，更在一天內於超過半數門市被搶購一空，再次印證《排球少年!!》在台灣的超高人氣。

為回應廣大粉絲的熱情支持，台灣壽司郎宣布緊急追加《排球少年!!》聯名透卡38,000張。自5月9日（五）起，凡點購「鮪魚豪華拼盤（300元）」即可自由選擇前半款或後半款透卡（隨機提供）。

同時，凡點購聯名餐點「豪華海鮮十分殺球120元」及「青醬酪梨鮮蝦海苔包90元」，即可隨餐獲得《排球少年!!》Q版人物插卡乙張；點購可口可樂、雪碧、美粒果或可爾必思，可享組合優惠價200元，將《排球少年!!》聯名環保袋帶回家。同時，在全台壽司郎內用單筆發票滿700元，即可以250元加價換購排球少年!!聯名飲料杯乙個。每筆700元發票最多可換購2個，滿1,400元以上的發票最多可換購4個。共5款，隨機出貨。全台限量各15,000 個。數量有限售完為止。

此外，凡於5月18日（日）前拍攝《排球少年!!》聯名餐點、周邊商品或主題店照片，上傳至活動貼文，並加 hashtag『#台灣壽司郎排球少年!!』，就有機會抽中壽司郎×《排球少年!!》聯名壽司盤，全台限量50名。

壽司郎此次與《排球少年!!》的聯名活動不僅讓粉絲大飽口福，也打造了前所未有的動漫飲食體驗。粉絲們務必把握機會，收藏最愛角色的同時，也感受壽司郎滿滿誠意與創意。