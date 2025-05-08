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肖戰出書？《ITALIAN HANDS》聯手TOD’S探究職人工藝

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TOD'S品牌大使、中國男星肖戰。圖／TOD'S提供
TOD'S品牌大使、中國男星肖戰。圖／TOD'S提供

提到義大利你會想到什麼？除了精品、度假，義大利又以各種職人工藝最為聞名。義大利精品TOD’S近日發表了《ITALIAN HANDS - ARTISANAL STORIES FROM ITALY》專書，大書內容介紹了口吹玻璃、陶器、香草醬、黃銅及青銅等各種職人工藝，同時並邀請品牌大使肖戰拍攝了形象廣告

在《ITALIAN HANDS》形象廣告中，肖戰腳踩一雙TOD’S Gommino豆豆鞋有時輕倚在石雕扶手旁，有時則脫下了鞋款漫步在海灘，一個屬於義式風格的一日，隨時展開......。

兼容室內愜意生活與戶外度假情趣的Gommino豆豆鞋，正是義大利人懂得生活的經典設計之一，以此延伸，生活中的口吹玻璃器皿、用以擺設的家具製品，甚至是為美食調味的香草醬，也皆是義大利人愉悅生活能量來源，並透過多面向的工藝職人採訪，收錄在TOD'S全新品牌主題書《ITALIAN HANDS - ARTISANAL STORIES FROM ITALY》 之中。

同時TOD’S亦推薦了2025春夏新款豆豆鞋，包含Baffo黑色膠底豆豆鞋、灰色或棕色的絨面豆豆鞋，鞋款訂價約自26,900元至29,900元不等，無鞋帶、穿脫便利的設計加上精準回饋路面感的Gommino豆豆，為下一趟的小旅行或每日生活、注入源自南歐的閒散愜意。

在《ITALIAN HANDS - ARTISANAL STORIES FROM ITALY》 精裝書中，探索了TOD'S與義大利生活的各種職人工藝面向。圖／TOD'S提供
在《ITALIAN HANDS - ARTISANAL STORIES FROM ITALY》 精裝書中，探索了TOD'S與義大利生活的各種職人工藝面向。圖／TOD'S提供
肖戰近日為TOD'S拍攝了全新形象廣告，透過一雙Gommino豆豆鞋、延伸出義式職人工藝與生活情調。圖／TOD'S提供
肖戰近日為TOD'S拍攝了全新形象廣告，透過一雙Gommino豆豆鞋、延伸出義式職人工藝與生活情調。圖／TOD'S提供
義大利玻璃吹製需要與高溫、時間賽跑，也讓Murano島至今成為義大利的觀光重要文化財。圖／TOD'S提供
義大利玻璃吹製需要與高溫、時間賽跑，也讓Murano島至今成為義大利的觀光重要文化財。圖／TOD'S提供
TOD'S 棕色絨面豆豆鞋，26,900元。圖／TOD'S提供
TOD'S 棕色絨面豆豆鞋，26,900元。圖／TOD'S提供
TOD'S 灰色絨面豆豆鞋，26,900元。圖／TOD'S提供
TOD'S 灰色絨面豆豆鞋，26,900元。圖／TOD'S提供

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