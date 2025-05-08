肖戰出書？《ITALIAN HANDS》聯手TOD’S探究職人工藝

提到義大利你會想到什麼？除了精品、度假，義大利又以各種職人工藝最為聞名。義大利精品TOD’S近日發表了《ITALIAN HANDS - ARTISANAL STORIES FROM ITALY》專書，大書內容介紹了口吹玻璃、陶器、香草醬、黃銅及青銅等各種職人工藝，同時並邀請品牌大使肖戰拍攝了形象廣告。

在《ITALIAN HANDS》形象廣告中，肖戰腳踩一雙TOD’S Gommino豆豆鞋有時輕倚在石雕扶手旁，有時則脫下了鞋款漫步在海灘，一個屬於義式風格的一日，隨時展開......。

兼容室內愜意生活與戶外度假情趣的Gommino豆豆鞋，正是義大利人懂得生活的經典設計之一，以此延伸，生活中的口吹玻璃器皿、用以擺設的家具製品，甚至是為美食調味的香草醬，也皆是義大利人愉悅生活能量來源，並透過多面向的工藝職人採訪，收錄在TOD'S全新品牌主題書《ITALIAN HANDS - ARTISANAL STORIES FROM ITALY》 之中。