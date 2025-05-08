台南啤酒世界奪金！台風造酒讓台灣精釀揚名國際

被譽為「全球最難啤酒賽事」的世界啤酒盃（World Beer Cup，WBC），今年傳來振奮捷報。來自台南、以小批次精釀聞名的「台風造酒」，以創新酒款「泥煤酸梅啤酒（Screaming Plum）」勇奪金牌，讓台灣精釀啤酒再度揚名國際。這也是台灣酒廠繼2014年後，再次於WBC賽事中奪金。

世界啤酒盃（WBC）被視為啤酒界最高榮譽，每年吸引全球約50國、超過8,000款啤酒角逐，是全球參賽酒廠和啤酒數最多的國際啤酒賽事。今年的頒獎典禮於5月1日在美國印第安納州印第安納波利斯舉行，共有1,761家酒廠參賽，競爭激烈。WBC得獎率僅約3%，評審陣容則匯聚來自47國、265位專業人士，層層嚴格評選。

台風造酒此次以獨樹一幟的「泥煤酸梅啤酒」，奪下實驗類組（Experimental Beer）金牌，成為本屆唯一獲獎的台灣酒廠。這款酒款結合蘇格蘭泥煤威士忌風味與台灣甲仙青梅的酸香，打造出兼具濃郁與清新的獨特風味，顛覆外界對啤酒的既定印象。

台風造酒創辦人許承穎表示，這款酒靈感來自過往熱銷的「柚香青梅啤酒」，團隊在創新實驗過程中，意外發現泥煤威士忌與青梅的結合，能激盪出熱帶水果與百香果香氣，成為令人驚艷的組合。儘管泥煤風味向來口味兩極，但台風造酒仍選擇以此作為突破之作，彰顯品牌敢於創新的精神。

泥煤酸梅啤酒採比利時比爾森麥芽、小麥芽與結晶麥芽為基底，融合高雄甲仙青梅汁、Mosaic啤酒花以及比利時酵母共同發酵，與蘇格蘭泥煤威士忌共同熟成，並加入乳糖平衡酸度，口感爽口層次豐富。適逢青梅季結束，這款金牌酒預計於6月底正式上市，酒迷可透過台風造酒粉絲頁或電話預約搶先嚐鮮。

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