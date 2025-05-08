壽司郎急追加「排球少年透卡」3.8萬張！還能選前後款

排球少年粉絲注意了！壽司郎繼在4月23日推出「排球少年!!」後，多款限量週邊商品在短時間就出現銷售一空的情況。為了回應粉絲們的熱烈回應，壽司郎宣佈自5月9日起，將緊急追加38,000張「排球少年!!透卡」，同時粉絲可自性選擇「前半款」或「後半款」，讓粉絲們更有機會湊足全套。

壽司郎本次攜手日本人氣動漫「排球少年!!」，打造限時聯名活動。活動期間購買指定餐點或是滿額加價，就可獲得角色插卡、貼紙、透卡、飲料杯、小圓包等限量週邊，引起粉絲們的排隊熱潮。其中購買「鮪魚豪華拼盤」（300元），則可獲贈「排球少年!!透卡」，並依照活動日期，區分為「前半6款」與「後半5款」，共計有11種款式，全台限量45,000張。結果活動推出後，立刻出現搶購熱潮，網拍更出現「一張1000元」的驚人交易行情，顯現排球少年!!的強大魅力。兩梯次的透卡活動，均在短時間內銷售一空。

為了回饋粉絲們的支持，壽司郎於5月8日宣布緊急追加聯名透卡38,000張。自5月9日起，凡點購「鮪魚豪華拼盤（300元）」即可獲得聯名透卡盲包1包，民眾更可自由選擇「前半款（共6款）」或「後半款（共5款）。」