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有行旅／深入木都嘉義 來場時光之旅

聯合報／ 本報訊
木都嘉義的時光之旅，將帶領旅人穿梭嘉市風華，細品歷史與當代交織的風景。圖／陳宛瑜提供
木都嘉義的時光之旅，將帶領旅人穿梭嘉市風華，細品歷史與當代交織的風景。圖／陳宛瑜提供

嘉義市擁有逾320年建城歷史，因林業興盛享有「木都」美譽，至今仍保有逾6000棟木造建築，承載歲月記憶。有行旅將帶領旅人深入老街巷弄，造訪昔日西裝社與老醫館，感受歷史足跡與當代創意交織的魅力。

行程也安排參觀台灣花磚博物館，以及波姆設計操刀、融合信仰與美學的台南菁寮天主堂，體會建築與藝術工藝之美。

美食饗宴包括在檜木老屋「芋沺商行」品味洋菓子與午茶小食，享用「山樣子初物」Fine Dining級鐵板燒，並在三級古蹟「Lumière」體驗時尚法式料理，展開一場穿越時空的味蕾旅程。旅宿安排台南東山「仙湖農場」，於晨曦、黃昏與雨後雲海間，靜賞層巒如島的詩意山景。

有行旅企業家山居歲月系列「木都嘉義的時光之旅 繾綣桃城」3天2夜旅程，5月21日至5月23日。一對一說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3926，或請瀏覽有行旅官網

台南 嘉義 建築

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