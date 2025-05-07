聽新聞
0:00 / 0:00
小心蟑螂也愛「宅」家電 這7處一定要定期清理
台灣即將進入梅雨季，氣溫逐步回暖、環境濕度也高，不僅令人感到悶熱難耐，也悄悄為蟑螂大軍創造了理想環境。家事專家486先生提醒，梅雨季是蟑螂繁殖活躍的前哨期，如果沒有提早防範，到了夏季家中蟑螂問題恐將加劇。
一般普遍將注意力放在廚房和浴室，然而日常生活中常見的各式家電，其實也是蟑螂最容易棲身的地方之一。486先生指出，家電長時間運作，表面溫暖又容易堆積灰塵與食物碎屑，特別是微波爐、咖啡機、冰箱後方、電視底座、電腦主機內部，皆是常見的潛藏熱點。
另外，洗碗機和洗衣機也是容易被忽略的隱形藏蟑處。洗碗機內部經常處於高濕環境且容易殘留食物碎屑；而洗衣機則因衣物棉絮、排水口濕氣和機體後方積塵，為蟑螂提供了隱蔽且富含養份的生存空間。
要避免家電成為蟑螂溫床，平時應加強清潔，使用後務必清除食物殘渣，並定期移動大型家電清掃後方積塵。建議洗碗機與洗衣機每次使用後要保持門板開啟通風，並定期清理排水孔與濾網，降低潮濕與髒污累積。
除了日常清潔，輔助使用專業防蟑產品也能事半功倍。486先生舉例，像是日本的「金鳥魔緣斷噴霧」朝空間噴灑可消滅蟑螂、螞蟻等小型害蟲，針對家電底部或後方可加強噴灑，由於分子小，可省去事後清潔工作。而「興家安速黏金多黏蟑屋」主打天然誘引劑，能物理性捕捉蟑螂，特別適合放置在冰箱、洗衣機後方等隱密區域。
隨著環境濕度和溫度升高，蟑螂的活動也會更加頻繁。486先生提醒，及早建立「防蟑隔離線」，不僅可以守護家電，也能讓居家空間更加衛生、舒適。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言