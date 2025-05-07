快訊

迪士尼插旗中東「融入阿聯式特色」 將在阿布達比打造第13座主題公園

道瓊早盤小漲近200點 投資人緊盯美中談判、Fed決策

印巴衝突釀停飛！印度上空第一現場 乘客「聽到廣播心慌」

聽新聞
0:00 / 0:00

小心蟑螂也愛「宅」家電 這7處一定要定期清理

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
除了廚房和浴室，常見的各式家電也是蟑螂容易棲身的藏身處。示意圖／ingimage
除了廚房和浴室，常見的各式家電也是蟑螂容易棲身的藏身處。示意圖／ingimage

台灣即將進入梅雨季，氣溫逐步回暖、環境濕度也高，不僅令人感到悶熱難耐，也悄悄為蟑螂大軍創造了理想環境。家事專家486先生提醒，梅雨季是蟑螂繁殖活躍的前哨期，如果沒有提早防範，到了夏季家中蟑螂問題恐將加劇。

一般普遍將注意力放在廚房和浴室，然而日常生活中常見的各式家電，其實也是蟑螂最容易棲身的地方之一。486先生指出，家電長時間運作，表面溫暖又容易堆積灰塵與食物碎屑，特別是微波爐、咖啡機、冰箱後方、電視底座、電腦主機內部，皆是常見的潛藏熱點。

另外，洗碗機洗衣機也是容易被忽略的隱形藏蟑處。洗碗機內部經常處於高濕環境且容易殘留食物碎屑；而洗衣機則因衣物棉絮、排水口濕氣和機體後方積塵，為蟑螂提供了隱蔽且富含養份的生存空間。

要避免家電成為蟑螂溫床，平時應加強清潔，使用後務必清除食物殘渣，並定期移動大型家電清掃後方積塵。建議洗碗機與洗衣機每次使用後要保持門板開啟通風，並定期清理排水孔與濾網，降低潮濕與髒污累積。

除了日常清潔，輔助使用專業防蟑產品也能事半功倍。486先生舉例，像是日本的「金鳥魔緣斷噴霧」朝空間噴灑可消滅蟑螂、螞蟻等小型害蟲，針對家電底部或後方可加強噴灑，由於分子小，可省去事後清潔工作。而「興家安速黏金多黏蟑屋」主打天然誘引劑，能物理性捕捉蟑螂，特別適合放置在冰箱、洗衣機後方等隱密區域。

隨著環境濕度和溫度升高，蟑螂的活動也會更加頻繁。486先生提醒，及早建立「防蟑隔離線」，不僅可以守護家電，也能讓居家空間更加衛生、舒適。

居家可選擇天然誘劑成分的黏蟑屋。圖／486團購提供
居家可選擇天然誘劑成分的黏蟑屋。圖／486團購提供
日本金鳥魔緣斷噴霧可先朝空間噴灑後，再加強特定地方。圖／486團購提供
日本金鳥魔緣斷噴霧可先朝空間噴灑後，再加強特定地方。圖／486團購提供
家電底部和後方皆是常見的藏蟑熱點。圖／486團購提供
家電底部和後方皆是常見的藏蟑熱點。圖／486團購提供

486先生 冰箱 廚房 洗碗機 洗衣機 蟑螂

延伸閱讀

衣服、洗衣機全是衛生紙屑怎麼辦？專家教你5步驟可有效清除

影／噁！湯裡有小強漂浮…高雄百貨美食街韓式料理店挨罰

五星飯店胡麻龍鬚菜有蟲卵、座位下蟑螂亂竄 高市衛生局稽查中

頭上有蟑螂！熱心女路過「伸手幫彈飛」 男子竟崩潰開譙：那是我寵物

相關新聞

長榮航空線上旅展「來回最低3230元」 明起限時22天開賣

長榮航空2025年夏季線上旅展，明天起至5月29日開跑，凡購買2025年12月31日前，從台灣地區出發至指定航線享有優惠...

小心蟑螂也愛「宅」家電 這7處一定要定期清理

台灣即將進入梅雨季，氣溫逐步回暖、環境濕度也高，不僅令人感到悶熱難耐，也悄悄為蟑螂大軍創造了理想環境。家事專家486先生...

阿喀郎汗重構芭蕾經典 「吉賽兒」探問女性覺醒

編舞名家阿喀郎．汗為英國國家芭蕾舞團編作的「吉賽兒」，8日起在台北國家戲劇院演出。舞作融合印度傳統卡達克舞蹈與現代舞風格...

影／2025桃市美術家邀請展 即起至7月底15佳作移展桃機

桃園市政府文化局年度藝術盛會「2025 桃園市美術家邀請展」，今年以「桃李春風」為主題，邀集 96 位西方媒材藝術家齊聚...

許菲菲母女同框曬親密？rather上身、輕快演繹無齡時尚

2025 母親節，台灣設計師品牌rather發表了主題企劃「Her & Her Stories」，邀請藝人許維恩的姐姐許...

亞洲罕見！Buccellati骨董珠寶現身台北101曬金工絕藝

義大利頂級珠寶品牌Buccellati今日於台北101購物中心六樓尊榮俱樂部帶來了高級珠寶展覽。展覽包含了鮮少於亞洲曝光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。