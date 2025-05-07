長榮航空線上旅展「來回最低3230元」 明起限時22天開賣

長榮航空2025年夏季線上旅展，明天起至5月29日開跑，凡購買2025年12月31日前，從台灣地區出發至指定航線享有優惠價，其中包含香港、泰國、日本、歐美多個航線，桃園-香港來回最低3230元起，桃園-曼谷來回最低5277元起，桃園-東京來回最低1萬802元起。

長榮航空指出，2025年夏季線上旅展期間，桃園-東京來回最低只要1萬802元起、桃園-大阪來回最低1萬127元起；桃園-香港來回最低3230元起、桃園-曼谷來回最低5277元起。

歐美澳航線部分，桃園-布里斯本來回最低價1萬7970元起、桃園-維也納來回最低2萬5667元起、桃園-西雅圖來回最低2萬7041元起、桃園-洛杉磯來回最低2萬8089元起。

長榮航空表示，適逢暑假與各大旅行社推出親子團體行程，將許多知名景點與樂園納入行程中，包含東京迪士尼樂園、大阪環球影城、洛杉磯環球影城以及馬來西亞樂高樂園等，還可欣賞北海道薰衣草花田及動物牧場，並在澳洲、曼谷與無尾熊、長頸鹿零距離接觸。

長榮航空表示，「無限萬哩遊」會員在夏季線上旅展期間，於「會員優惠購票專區」購買指定航線機票，可享有專屬折扣，新會員還加碼贈送最多1000獎勵哩程。除推出夏季線上旅展、團體優惠行程外，5月9日至5月12日舉辦的高雄國際旅展，現場加入長榮航空LINE官方帳號好友，即可參加趣味問答與抽獎。

另外，響應高雄國際旅展，台灣虎航5月9日上午10時至5月12日晚間11時59分，也同步推出線上旅展限定優惠，單程未稅799元起，適用範圍為5月9日至10月25日高雄及台中出發的航線；於旅展期間至台虎攤位出示訂單確認信，還可兌換展場限定的成交禮。