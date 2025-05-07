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阿喀郎汗重構芭蕾經典 「吉賽兒」探問女性覺醒

中央社／ 台北7日電
英國編舞家阿喀郎．汗（Akram Khan）攜手英國國家芭蕾舞團打造經典芭蕾舞劇「吉賽兒」，將首度來台於國家戲劇院登場，7日舉行彩排記者會，呈現劇中精彩片段。圖／中央社
英國編舞家阿喀郎．汗（Akram Khan）攜手英國國家芭蕾舞團打造經典芭蕾舞劇「吉賽兒」，將首度來台於國家戲劇院登場，7日舉行彩排記者會，呈現劇中精彩片段。圖／中央社

編舞名家阿喀郎．汗為英國國家芭蕾舞團編作的「吉賽兒」，8日起在台北國家戲劇院演出。舞作融合印度傳統卡達克舞蹈與現代舞風格，將主角身分從農村姑娘改成女工，探究女性覺醒議題。

英國國家芭蕾舞團（English National Ballet）的藝術總監艾倫．華特金（Aaron S. Watkin）今天在彩排記者會上表示，英國國家芭蕾舞團接受芭蕾舞的各種可能性，希望讓更多人以更多元的方式被打動，阿喀郎．汗（Akram Khan）的「吉賽兒」正是這種精神的表現，「我們深信，每一個令人心碎的故事舞步，都能讓觀眾感同身受。」

艾倫．華特金表示，阿喀郎．汗2016年為英國國家芭蕾舞團創作了這部美麗而大膽的「吉賽兒」，這是阿喀郎．汗為英國國家芭蕾舞團創作的第1部完整長篇芭蕾舞作品，「通過將芭蕾舞、當代舞蹈與印度舞步結合，創造了極為獨特的舞蹈語言，觀眾也將感受到舞作的情感。」

「吉賽兒」源自19世紀的浪漫芭蕾，阿喀郎．汗則大膽創新，把一個農村少女因愛情欺瞞心碎離世的浪漫悲劇，蛻變為一則描繪工業化壓迫與女性抗爭的現代寓言。新版故事背景設定在後工業時代的製衣工廠，女主角吉賽兒為受壓迫的女性勞工，藉此挑戰芭蕾舞長期以來的男性視角。

阿喀郎．汗表示，「吉賽兒」創作靈感部分來自母親講述的故事，「她總是從女性視角出發，這促使我思考：為什麼大多數神話與歷史都由男性主導？」阿喀郎．汗藉此為「吉賽兒」注入女性堅韌與覺醒的力量，讓角色成為對抗壓迫制度與暴力象徵的現代女英雄。

阿喀郎．汗與英國國家芭蕾舞團「吉賽兒」將於5月8日到11日演出，地點在台北國家戲劇院，之後也將赴高雄與台中演出。

英國編舞家阿喀郎（Akram Khan）改編同名古典芭蕾舞劇「吉賽兒」首度來台演出，8日將在國家戲劇院隆重登場，7日率先舉行彩排記者會，演員在動人光影下展現優雅身段。圖／中央社
英國編舞家阿喀郎（Akram Khan）改編同名古典芭蕾舞劇「吉賽兒」首度來台演出，8日將在國家戲劇院隆重登場，7日率先舉行彩排記者會，演員在動人光影下展現優雅身段。圖／中央社

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