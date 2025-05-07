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影／2025桃市美術家邀請展 即起至7月底15佳作移展桃機

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
展出作品「透抽」的作者謝夢龍在現場說明自己的創作理念。記者黃仲明／攝影
展出作品「透抽」的作者謝夢龍在現場說明自己的創作理念。記者黃仲明／攝影

桃園市政府文化局年度藝術盛會「2025 桃園市美術家邀請展」，今年以「桃李春風」為主題，邀集 96 位西方媒材藝術家齊聚在桃園市政府文化局全館展出，桃園國際機場采盟免稅店精選其中15件佳作，今天起至7月30日，移展至桃園國際機場第二航廈出境D區藝文展演空間，讓民眾在旅行中與藝術不期而遇。

采盟免稅店表示，本次展覽邀請繪畫類王宏印、胡毓正、翁美娥及謝夢龍，以細膩筆觸詮釋生命情感與個人記憶；雕塑及工藝類卓展正、姜憲明、涂維政及梁家豪，呈現多樣材質運用，形塑自然與人文的對話；應用設計類吳箏及黃文宗，攝影及新媒體類王弘志、林建華、姚瑞中、黃元煜及黃裕雄，運用動畫、影與科技媒介，展現對當代社會、科技與人文的深刻關懷與創新視角。

展出作品「透抽」的作者謝夢龍表示，作品以粉彩繪製，透過光的特質捕捉定位，在整個繪畫過程中都保持這種特質，就像點亮舞臺一樣，創造作品的情緒及空間感，從豁達、明亮和愉悅到深沉，黑暗和神秘。

另外一副作品「兒時最怕」以火雞為主題，作者胡毓正指出，該作品描述他自身童年時期對家禽既恐懼又好奇的複雜情感。特別是被火雞緊緊盯著的壓迫感，以及被鵝和鴨追逐時的驚慌失措，這些情境是純真童年中無法抹去的珍貴圖像記憶。他也透過繪畫技巧，讓民眾不管從哪個角度觀看，都會覺得畫中的火雞盯著他看。

桃園市政府文化局年度藝術盛會「2025 桃園市美術家邀請展」，其中15件佳作移展至桃園國際機場第二航廈出境D區藝文展演空間，今天開展儀式上，桃園市文化局副局長唐連成（左四）、機場公司副總經理李俊德（左三）、采盟公司古素琴董事長（右四）等貴賓出席。記者黃仲明／攝影
桃園市政府文化局年度藝術盛會「2025 桃園市美術家邀請展」，其中15件佳作移展至桃園國際機場第二航廈出境D區藝文展演空間，今天開展儀式上，桃園市文化局副局長唐連成（左四）、機場公司副總經理李俊德（左三）、采盟公司古素琴董事長（右四）等貴賓出席。記者黃仲明／攝影

文化局 桃園

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