影／2025桃市美術家邀請展 即起至7月底15佳作移展桃機

桃園市政府文化局年度藝術盛會「2025 桃園市美術家邀請展」，今年以「桃李春風」為主題，邀集 96 位西方媒材藝術家齊聚在桃園市政府文化局全館展出，桃園國際機場采盟免稅店精選其中15件佳作，今天起至7月30日，移展至桃園國際機場第二航廈出境D區藝文展演空間，讓民眾在旅行中與藝術不期而遇。

采盟免稅店表示，本次展覽邀請繪畫類王宏印、胡毓正、翁美娥及謝夢龍，以細膩筆觸詮釋生命情感與個人記憶；雕塑及工藝類卓展正、姜憲明、涂維政及梁家豪，呈現多樣材質運用，形塑自然與人文的對話；應用設計類吳箏及黃文宗，攝影及新媒體類王弘志、林建華、姚瑞中、黃元煜及黃裕雄，運用動畫、影與科技媒介，展現對當代社會、科技與人文的深刻關懷與創新視角。

展出作品「透抽」的作者謝夢龍表示，作品以粉彩繪製，透過光的特質捕捉定位，在整個繪畫過程中都保持這種特質，就像點亮舞臺一樣，創造作品的情緒及空間感，從豁達、明亮和愉悅到深沉，黑暗和神秘。