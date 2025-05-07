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許菲菲母女同框曬親密？rather上身、輕快演繹無齡時尚

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
鏡頭前的許菲菲母女展現的不僅有母女間的親密，更有rather的無齡感輕快時尚。圖／rather提供
鏡頭前的許菲菲母女展現的不僅有母女間的親密，更有rather的無齡感輕快時尚。圖／rather提供

2025 母親節，台灣設計師品牌rather發表了主題企劃「Her & Her Stories」，邀請藝人許維恩的姐姐許菲菲與兩位女兒一同入鏡，除了展現母女間的溫暖親密，同時也輕巧呈現了rather的2025春夏服裝

鏡頭前的許菲菲母女互動自然而親密，三人時而拾起相框拍起溫馨合照，又或是在更衣間互相捉狹、展現趣味親暱。三人身上的衣物選用了包含萊賽爾纖維、輕盈尼龍、亞麻混紡等材質，讓衣物兼具清涼透感、同時不失俐落，正符合台灣所處的亞熱帶氣候，部分款式並具備 可拆式細節，彈性適應不同場合的正式度需求。

事實上，延續「感生活，不趕時間」的風格訴求，rather的2025春夏服裝以輕盈面料、不對稱剪裁與高機能版型為特色，像是附口袋的淺咖啡色直筒長褲搭配上滾邊小白鞋，輕快利落，又或是削肩的寬領上衣搭配淺色系牛仔褲，展現無齡時尚，同時也讓母女間的衣物可自由混搭、創造出跨世代的親密與風格多元可能。

「Her & Her Stories」系列同時並搭配品牌五月限定回饋活動，凡單筆消費滿4800元即贈限量的護手霜乙只，柔潤的不只有媽媽的雙手、更有一份子女回饋的真誠情意，更多詳情，可洽rather全台專賣店。

藝人許維恩姐姐許菲菲與女兒一同入鏡，除展現母女間的溫暖親密，並也輕巧呈現了rather的2025春夏服裝。圖／rather提供
藝人許維恩姐姐許菲菲與女兒一同入鏡，除展現母女間的溫暖親密，並也輕巧呈現了rather的2025春夏服裝。圖／rather提供
rather涼感醋酸無袖襯衫，2,780元。圖／rather提供
rather涼感醋酸無袖襯衫，2,780元。圖／rather提供
rather不對稱工裝寬褲，2,680元。圖／rather提供
rather不對稱工裝寬褲，2,680元。圖／rather提供
延續「感生活，不趕時間」的風格訴求，rather的2025春夏服裝以輕盈面料、不對稱剪裁為特色。圖／rather提供
延續「感生活，不趕時間」的風格訴求，rather的2025春夏服裝以輕盈面料、不對稱剪裁為特色。圖／rather提供

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