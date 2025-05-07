亞洲罕見！Buccellati骨董珠寶現身台北101曬金工絕藝

義大利頂級珠寶品牌Buccellati今日於台北101購物中心六樓尊榮俱樂部帶來了高級珠寶展覽。展覽包含了鮮少於亞洲曝光的Vintage系列、從大自然中汲取靈感的II Giardino di Buccellati系列、紀念美國市場周年的Cocktail系列，全數作品合計約45件，總價上看1億8,900萬5,000元。

本次來台珠寶重點包含第二代設計師Gianmaria Buccellati設計的經典蝴蝶胸針、使用黃金與白金的16克拉海水藍寶戒指，以及黃金純銀樹葉造型手鐲等來台展出的Vintage系列作品。有別於法式珠寶的當代、簡約，義大利珠寶更強調手工、從自然與花卉獲得啟迪，並常展現源自文藝復興時期的華麗。品牌亞太區總裁Dimitri Gouten介紹時並指出，Buccellati的特色就是「光與手工藝」（Light and craft），強調以2維的拋光修飾工藝創造出珠寶光澤的流動感。也由於本次展出包含高級珠寶、日常珠寶與Vintage系列，Dimitri Gouten亦透露品牌長年從藏家、拍賣會中收購骨董珠寶，而Vintage專案則約自17年前開始籌劃，目前部分僅供品牌收藏、部分則提供再次販售，但確定的是總量浮動且稀少。

例如本次來台Vintage系列中一只蝴蝶胸針便是以手工金絲勾勒出蝴蝶羽翼、再於其中鑲嵌鑽石，蝴蝶的軀幹更選用一顆天然灰色珍珠、惟妙惟肖；另一款同為Vintage系列的橡葉手鐲則具有雕刻、打磨拋光等工序，其中黃金材質的枝幹運用以Rigato技法、葉片則使用Segrinato工藝雕刻，最後不僅還原了葉脈的生動、並於葉片間隙鑲嵌藍寶石，更加凸顯了Buccellati內蘊的義式古典美。

緣自於疫情期間人們無法外出、但又渴望接觸自然的想望，家族第三代傳人Andrea Buccellati創作出了II Giardino di Buccellati系列，設計大量運用彩色的寶石、讓心靈感受與自然的曼妙連結，其中一款II Giardino di Buccellati系列項鍊選用了沙弗萊石、粉紅藍寶石，並將黃金施以Modellato雕刻，創造出斑斕感受，訂價約1,345萬。一套源自Cocktail系列的珍珠耳環則出自家族第二代設計師Gianmaria Buccellati之手，選用兩顆約91.340克拉的水滴形珍珠，珍珠外圍並以總重約10.47克拉的254顆鑽石展現出枝葉般的繁盛意念。