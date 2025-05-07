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亞洲罕見！Buccellati骨董珠寶現身台北101曬金工絕藝

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Buccellati II Giardino di Buccellati系列項鍊，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati II Giardino di Buccellati系列項鍊，價格店洽。圖／Buccellati提供

義大利頂級珠寶品牌Buccellati今日於台北101購物中心六樓尊榮俱樂部帶來了高級珠寶展覽。展覽包含了鮮少於亞洲曝光的Vintage系列、從大自然中汲取靈感的II Giardino di Buccellati系列、紀念美國市場周年的Cocktail系列，全數作品合計約45件，總價上看1億8,900萬5,000元。

本次來台珠寶重點包含第二代設計師Gianmaria Buccellati設計的經典蝴蝶胸針、使用黃金與白金的16克拉海水藍寶戒指，以及黃金純銀樹葉造型手鐲等來台展出的Vintage系列作品。有別於法式珠寶的當代、簡約，義大利珠寶更強調手工、從自然與花卉獲得啟迪，並常展現源自文藝復興時期的華麗。品牌亞太區總裁Dimitri Gouten介紹時並指出，Buccellati的特色就是「光與手工藝」（Light and craft），強調以2維的拋光修飾工藝創造出珠寶光澤的流動感。也由於本次展出包含高級珠寶、日常珠寶與Vintage系列，Dimitri Gouten亦透露品牌長年從藏家、拍賣會中收購骨董珠寶，而Vintage專案則約自17年前開始籌劃，目前部分僅供品牌收藏、部分則提供再次販售，但確定的是總量浮動且稀少。

例如本次來台Vintage系列中一只蝴蝶胸針便是以手工金絲勾勒出蝴蝶羽翼、再於其中鑲嵌鑽石，蝴蝶的軀幹更選用一顆天然灰色珍珠、惟妙惟肖；另一款同為Vintage系列的橡葉手鐲則具有雕刻、打磨拋光等工序，其中黃金材質的枝幹運用以Rigato技法、葉片則使用Segrinato工藝雕刻，最後不僅還原了葉脈的生動、並於葉片間隙鑲嵌藍寶石，更加凸顯了Buccellati內蘊的義式古典美。

緣自於疫情期間人們無法外出、但又渴望接觸自然的想望，家族第三代傳人Andrea Buccellati創作出了II Giardino di Buccellati系列，設計大量運用彩色的寶石、讓心靈感受與自然的曼妙連結，其中一款II Giardino di Buccellati系列項鍊選用了沙弗萊石、粉紅藍寶石，並將黃金施以Modellato雕刻，創造出斑斕感受，訂價約1,345萬。一套源自Cocktail系列的珍珠耳環則出自家族第二代設計師Gianmaria Buccellati之手，選用兩顆約91.340克拉的水滴形珍珠，珍珠外圍並以總重約10.47克拉的254顆鑽石展現出枝葉般的繁盛意念。

Buccellati高級珠寶鑑賞會已於即日起展開，鑑賞將採預約制、直至本周日5月11日為止，更多詳情亦前往Buccellati台北101購物中心三樓快閃店詢問。

Buccellati Vintage系列骨董橡葉手鐲，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati Vintage系列骨董橡葉手鐲，價格店洽。圖／Buccellati提供
總是以自然、度假為靈感的Buccellati，展現出義大利頂級珠寶對生活風格的美好想像。圖／翻攝自 IG @ Buccellatimilan
總是以自然、度假為靈感的Buccellati，展現出義大利頂級珠寶對生活風格的美好想像。圖／翻攝自 IG @ Buccellatimilan
Buccellati近年持續從拍賣會或藏家手中買回骨董珠寶，部分收藏、部分則在整理後重新對公眾販售，成為Vintage系列的重要典藏，也是本次來台展出的珍貴亮點；圖中則為品牌創始人Mario Buccellati在1930、1940年代的設計，並未在本次展出藏品系列。圖／翻攝自 IG @ Buccellatimilan
Buccellati近年持續從拍賣會或藏家手中買回骨董珠寶，部分收藏、部分則在整理後重新對公眾販售，成為Vintage系列的重要典藏，也是本次來台展出的珍貴亮點；圖中則為品牌創始人Mario Buccellati在1930、1940年代的設計，並未在本次展出藏品系列。圖／翻攝自 IG @ Buccellatimilan
Buccellati Vintage系列骨董珍珠銀飾項鍊，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati Vintage系列骨董珍珠銀飾項鍊，價格店洽。圖／Buccellati提供
義大利頂級珠寶品牌Buccellati今日於台北101購物中心六樓尊榮俱樂部帶來了高級珠寶鑑賞會，改採預約制、並至本周日為止。記者釋俊哲／攝影
義大利頂級珠寶品牌Buccellati今日於台北101購物中心六樓尊榮俱樂部帶來了高級珠寶鑑賞會，改採預約制、並至本周日為止。記者釋俊哲／攝影
Buccellati Vintage系列骨董蝴蝶胸針，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati Vintage系列骨董蝴蝶胸針，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati經典的工藝之一「Tulle」又稱為「珠羅紗」，金匠於黃金金面表面以手工鑿出圓孔、並於內部形成如蜂巢般的六邊形，每半毫米即約耗時一個月，是品牌、也是義大利的高級珠寶工藝典範。圖／翻攝自Buccellati官方網站
Buccellati經典的工藝之一「Tulle」又稱為「珠羅紗」，金匠於黃金金面表面以手工鑿出圓孔、並於內部形成如蜂巢般的六邊形，每半毫米即約耗時一個月，是品牌、也是義大利的高級珠寶工藝典範。圖／翻攝自Buccellati官方網站
Buccellati Cocktail系列白金珍珠鑽石耳環，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati Cocktail系列白金珍珠鑽石耳環，價格店洽。圖／Buccellati提供

珠寶 設計師 黃金

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