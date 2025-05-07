限量7折！點點心10款「港味新菜」 龜蜜叉燒包上桌

連鎖港點餐廳「點點心」，近日推出10道全新餐點，包括「酥皮龜蜜叉燒包」、「XO醬蛋炒牛泡麵」、「黃金蝦多士」等不同品項，各有不同特色。為慶祝新品登場，指定品項還可享7折優惠。

點點心新菜單以「香港美食地圖」為主題，主打香港各地代表性餐點。限量發售的「酥皮龜蜜叉燒包」，採用可愛的烏龜造型，內餡則為蜜汁叉燒肉丁，滋味甜鹹交錯，每份138元。「XO醬蛋炒牛泡麵」以自製XO醬搭配炒蛋、牛肉片以及泡麵，具有豪邁的港式滋味，每份248元。另款「爆蔥蛋牛炒泡麵」同樣以炒泡麵為基底，搭配青蔥爆炒牛肉、金黃太陽蛋，鹹香中帶著清新，每份238元。

除此之外，點點心本次還有「港式馬來糕」、「黃金蝦多士」、「極品松露蝦餃」、「晶瑩松露蝦餃」、「湘港辣炒蘿蔔糕」、「桂花蜜燉奶」、「楊枝甘露燉奶」等甜鮮品項，每份118～188元不等。5月30日前，包括「麻婆火辣豆腐煲」、「麻婆是誰豆腐煲」、「鹽酥爆炒雞軟骨煲」等指定品項，可享內用或外帶限量7折優惠，原價258～318元，優惠價181～223元。

為迎接母親節，點點心也攜手「忠青商行」與「炒湘湘」聯合推出社群活動，5月11日前完成社群任務，就有機會獲得現金券300元；至忠青商行、炒湘湘全台實體門市消費滿額並完成活動，即各可加贈「花椒白桃烏龍綠茶」或「酥炸煉乳銀絲卷」，贈完為止。