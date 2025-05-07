快訊

印巴衝突…華航2班機載近600人返台 旅客嘆飛逾10小時又繞回家

創意私房會員「北市男警」照片曝！派出所針孔偷拍 兩大過免職

嘉義輕軌中央埋單竟變卓揆口誤 嘉市府回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

限量7折！點點心10款「港味新菜」 龜蜜叉燒包上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「酥皮龜蜜叉燒包」，採用可愛的烏龜造型，每份138元。圖／點點心提供
「酥皮龜蜜叉燒包」，採用可愛的烏龜造型，每份138元。圖／點點心提供

連鎖港點餐廳「點點心」，近日推出10道全新餐點，包括「酥皮龜蜜叉燒包」、「XO醬蛋炒牛泡麵」、「黃金蝦多士」等不同品項，各有不同特色。為慶祝新品登場，指定品項還可享7折優惠。

點點心新菜單以「香港美食地圖」為主題，主打香港各地代表性餐點。限量發售的「酥皮龜蜜叉燒包」，採用可愛的烏龜造型，內餡則為蜜汁叉燒肉丁，滋味甜鹹交錯，每份138元。「XO醬蛋炒牛泡麵」以自製XO醬搭配炒蛋、牛肉片以及泡麵，具有豪邁的港式滋味，每份248元。另款「爆蔥蛋牛炒泡麵」同樣以炒泡麵為基底，搭配青蔥爆炒牛肉、金黃太陽蛋，鹹香中帶著清新，每份238元。

除此之外，點點心本次還有「港式馬來糕」、「黃金蝦多士」、「極品松露蝦餃」、「晶瑩松露蝦餃」、「湘港辣炒蘿蔔糕」、「桂花蜜燉奶」、「楊枝甘露燉奶」等甜鮮品項，每份118～188元不等。5月30日前，包括「麻婆火辣豆腐煲」、「麻婆是誰豆腐煲」、「鹽酥爆炒雞軟骨煲」等指定品項，可享內用或外帶限量7折優惠，原價258～318元，優惠價181～223元。

為迎接母親節，點點心也攜手「忠青商行」與「炒湘湘」聯合推出社群活動，5月11日前完成社群任務，就有機會獲得現金券300元；至忠青商行、炒湘湘全台實體門市消費滿額並完成活動，即各可加贈「花椒白桃烏龍綠茶」或「酥炸煉乳銀絲卷」，贈完為止。

忠青商行消費滿額，可加贈「花椒白桃烏龍綠茶」。圖／點點心提供
忠青商行消費滿額，可加贈「花椒白桃烏龍綠茶」。圖／點點心提供
包括麻婆火辣豆腐煲等指定餐點，可享限量7折優惠。圖／點點心提供
包括麻婆火辣豆腐煲等指定餐點，可享限量7折優惠。圖／點點心提供
點點心以香港美食地圖為主題，推出一系列新料理。圖／點點心提供
點點心以香港美食地圖為主題，推出一系列新料理。圖／點點心提供
至炒湘湘消費滿額，可獲贈「酥炸煉乳銀絲卷」。圖／點點心提供
至炒湘湘消費滿額，可獲贈「酥炸煉乳銀絲卷」。圖／點點心提供
XO醬蛋炒牛泡麵，每份248元。圖／點點心提供
XO醬蛋炒牛泡麵，每份248元。圖／點點心提供

炒泡麵 黃金 點心

延伸閱讀

這才是真平價！299元「4種排餐選擇+自助吧吃到飽」 「貴族世家mini」免收服務費 全台5門市一次看

北市行銷世壯運 選手隊職員可領600元現金券

端午飄粽香 新悦花園酒店推五星極品廣式粽雙重好禮送

大飯店吃到飽降價！台北福華「彩虹座」餐費調降、菜色不變　月底前還有「兩人同行第二人5折」CP值更高

相關新聞

限量7折！點點心10款「港味新菜」 龜蜜叉燒包上桌

連鎖港點餐廳「點點心」，近日推出10道全新餐點，包括「酥皮龜蜜叉燒包」、「XO醬蛋炒牛泡麵」、「黃金蝦多士」等不同品項，...

搶好康！高雄國際旅展9日登場 天天送五星飯店餐券

高雄市旅行公會2025國際旅展將於5月9日~12日在高雄展覽館登場，匯集海內外機構、公私部門近500個攤位參展。參展業者...

入坑率100% 全聯必掃這款「神級香水洗髮精」香氣撩人

市面上許多香水洗髮精雖然擁有迷人香氣，但往往忽略了最根本的養護需求，導致不少消費者抱怨「頭髮雖然香，卻乾澀毛躁」，不過最近就有一款內行人才知道的神級洗髮精，全聯單月平均銷量破萬瓶，一瓶就能達到「修護Ｘ強韌Ｘ持香」三種功效，不僅香氣媲美專櫃級香氛，更具備高效深層修護力，讓每次洗髮都像在做沙龍護理！網友更分享，自從購入後，全家人不分男女老少，天天搶著用，幸好巷子口全聯就買得到，輕鬆就能回購！

國泰世華力挺北流JAM JAM ASIA音樂節 CUBE卡友獨享購票優惠

國泰世華銀行持續支持文化創新與藝文發展，繼贊助多場國內外知名演唱會後，7日再宣布贊助「2025潮臺北TRENDY TAI...

頭撞牆破百次竟喊好玩？袁澧林《山忌 黃衣小飛俠》發狂演技演上癮

由紅衣小女孩億萬票房團隊製作、聯合數位文創共同出品的電影《山忌 黃衣小飛俠》，近期釋出正式海報、預告，從劉以豪、袁澧林開場甜蜜登山，接著畫風一轉落入誤闖深山禁忌儀式招致的噩運糾纏，一步步墜入無法掙脫的命運詛咒，理智與信念逐漸崩解。面對袁澧林各種中邪般的失常行徑，劉以豪告誡：「不可以再上山了！」潛伏在暗處的黃衣詭影滿懷惡意衝著他們而來，讓人不寒而慄。

New Balance五年一遇手工經典 鞋皇「1300」開賣資訊

隨著New Balance五月年度盛事「Grey Days」到來，推出暌違五年的傳奇鞋款「1300JP」。每五年復刻一次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。