AQUAZZURA、Rene Caovilla 母親節好鞋獻媽媽

母親節將至，一雙有造型、氣質的好鞋或可成為母親節贈禮的品味之選，像是包含AQUAZZURA與Rene Caovilla兩個義大利製鞋品牌都不約而同推出了節日推薦商品。

歷史源自1934年的Rene Caovilla，曾替英國王室設計鞋履因而聲名大噪。母親節推薦商品像是Cleo具品牌經典的螺旋繞踝設計，並以水晶鑲嵌搭配粗香蕉跟，造型閃亮、同時行走時帶來穩定感；Veneziana的鞋面帶有浪漫的蕾絲源自威尼斯傳統刺繡工藝，同時鞋頭的水晶鑲嵌更散發如文藝復興時期的華美懷舊；同時Rene Caovilla並推薦了Xtra休閒鞋，將水晶鑲嵌的蝴蝶與蕾絲重現於鞋面，浪漫、閃耀之外也能成為晚宴或派對的日常之選。

同樣來自義大利的AQUAZZURA則是2012年的新創品牌，展現來自義大利地中海的活力與青春洋溢。品牌在母親節前夕推薦了包含Babylon與Passions等鞋履，其中Passions系列的胭脂橘Lipstick款除了鮮明色彩，鞋面並使用紗網與線條交織，像是旋轉的口紅般讓魅力湧現；Babylon銀色Silver款的靈感則來自設計師於市集購入的一枚蝴蝶造型胸針並轉譯成鞋面設計，兩只輕巧的蝴蝶停駐在銀色的高跟鞋上，讓所到之處自帶芬芳。