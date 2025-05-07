搶好康！高雄國際旅展9日登場 天天送五星飯店餐券

由紅衣小女孩億萬票房團隊製作、聯合數位文創共同出品的電影《山忌 黃衣小飛俠》，近期釋出正式海報、預告，從劉以豪、袁澧林開場甜蜜登山，接著畫風一轉落入誤闖深山禁忌儀式招致的噩運糾纏，一步步墜入無法掙脫的命運詛咒，理智與信念逐漸崩解。面對袁澧林各種中邪般的失常行徑，劉以豪告誡：「不可以再上山了！」潛伏在暗處的黃衣詭影滿懷惡意衝著他們而來，讓人不寒而慄。

2025-05-07 16:51