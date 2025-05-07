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搶好康！高雄國際旅展9日登場 天天送五星飯店餐券

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市旅行公會2025國際旅展將於5月9日~12日在高雄展覽館登場，將近有500個攤位參展，要讓民眾搶好康。圖／高雄市旅行公會提供
高雄市旅行公會2025國際旅展將於5月9日~12日在高雄展覽館登場，將近有500個攤位參展，要讓民眾搶好康。圖／高雄市旅行公會提供

高雄市旅行公會2025國際旅展將於5月9日~12日在高雄展覽館登場，匯集海內外機構、公私部門近500個攤位參展。參展業者莫不大大讓利，瞄準暑假旅遊旺季商機，紛祭出最夯行程、最殺優惠、消費滿額送等好康，另有抽獎，獎品包括國內外機票、星級住宿券、iPhone16手機等大禮，是民眾出遊搶便宜、拿好康不容錯過的良機。

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑指出，最近台幣升值有許多民眾特地詢問國外旅遊資訊，為了搶客這次參展業者包括海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等近500個展位，搶攻暑假商機，參展旅行社、飯店業蓄勢待發紛紛祭出優惠活動，國內各縣市參展單位更大力推銷優質旅遊景點，現場各家旅行社提供國內超優惠的旅遊產品及經典遊程，高雄市旅行公會為回饋旅展現場購買商品的消費者，推出「狂抽猛送 快閃中大獎！」活動，凡消費滿6000元就能獲得一張抽獎券，獎品包括五星級飯店自助餐券，國內外機票、星級住宿券、iPhone16手機等大禮。

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