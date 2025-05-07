聽新聞
0:00 / 0:00
搶好康！高雄國際旅展9日登場 天天送五星飯店餐券
高雄市旅行公會2025國際旅展將於5月9日~12日在高雄展覽館登場，匯集海內外機構、公私部門近500個攤位參展。參展業者莫不大大讓利，瞄準暑假旅遊旺季商機，紛祭出最夯行程、最殺優惠、消費滿額送等好康，另有抽獎，獎品包括國內外機票、星級住宿券、iPhone16手機等大禮，是民眾出遊搶便宜、拿好康不容錯過的良機。
高雄市旅行公會理事長蔡宗佑指出，最近台幣升值有許多民眾特地詢問國外旅遊資訊，為了搶客這次參展業者包括海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等近500個展位，搶攻暑假商機，參展旅行社、飯店業蓄勢待發紛紛祭出優惠活動，國內各縣市參展單位更大力推銷優質旅遊景點，現場各家旅行社提供國內超優惠的旅遊產品及經典遊程，高雄市旅行公會為回饋旅展現場購買商品的消費者，推出「狂抽猛送 快閃中大獎！」活動，凡消費滿6000元就能獲得一張抽獎券，獎品包括五星級飯店自助餐券，國內外機票、星級住宿券、iPhone16手機等大禮。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言