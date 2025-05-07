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全球最大珠寶製造基地 寶格麗瓦倫扎工坊正式啟用

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗位於義大利北部瓦倫扎全新擴建的Manifattura珠寶工坊。圖／寶格麗提供
寶格麗位於義大利北部瓦倫扎全新擴建的Manifattura珠寶工坊。圖／寶格麗提供

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）正式啟用位於義大利北部瓦倫扎（Valenza）全新擴建的Manifattura珠寶工坊，成為全球規模最大的單一品牌珠寶製造基地，品牌同時設立品牌首間對外公開招生的珠寶學校Scuola Bvlgari。整個擴建計畫預計於2029年前實現產能翻倍，創造逾500個全新就業機會、成長預期達2017年建立時之四倍。

寶格麗Manifattura珠寶工坊原佔地33,000平方公尺，此次擴建新增近19,000平方公尺。擴建工程秉持永續發展的核心理念，主要採用再生能源，確保各項作業一致符合碳中和標準。Manifattura珠寶工坊自2017年啟用，員工人數已從最初的370位成長至如今的1,100人，並預計在2029年前突破1,600位，致力實現產能倍增的目標。此次擴建工程涵蓋於2017年落成的原有建築群中新建兩座廠區建物：其中一棟規劃為全新的珠寶製作專區，另一棟則設有寶格麗學校Scuola Bvlgari；兩棟建築皆透過外部空橋與既有廠房相連。值得一提的是，Scuola Bvlgari的專屬空間廣達1,000平方公尺，可見品牌對工藝傳承與技術的高度重視。

全新寶格麗學校Scuola Bvlgari，是寶格麗首度對外公開招生的珠寶培訓中心，也是首間設立於珠寶製造基地內的培訓中心，並將與2017年設立、專為培訓新進工匠而設的寶格麗珠寶學院（Bvlgari Jewelry Academy）合作並進。Scuola Bvlgari是由寶格麗攜手位於義大利坎帕尼亞大區（Campania）Marcianise鎮的知名金工育成中心TADS（Tarì設計學院），共同打造及管理，旨在培育學員從零開始掌握打造精緻珠寶所需的專業技能，例如金工與顯微鏡寶石鑲嵌技術；Bvlgari Academy則提供專為新進員工設計的高度專業課程，專門教授寶格麗專精領域的特殊工藝技術。

品牌也在同時重申永續承諾，宣布攜手波河與奧爾巴河流水源公園管理機構合作，在園區外圍8,000平方公尺土地上復育原生樹種，規劃打造兼具休憩與生態功能的綠地空間，開放予員工與社區共享。同時與在地養蜂業者合作，額外設置10座蜂箱，飼養約100萬隻蜜蜂，促進生態循環。

自2022年1月起，寶格麗所有珠寶皆全面採用經RJC CoC（責任珠寶委員會產銷監管鏈）認證黃金，成為首個100%使用完全認證黃金製作珠寶的品牌，並將切割鑽石的採購對象縮限於值得信賴的幾家供應商，以及遵守金伯利製程 (Kimberly Process) 的各國境內礦源。而陸續於全球推出以永續思維為核心設計的全新包裝，融合至少50%再生材料，採用100% GOTS認證有機絲、FSC認證木材與紙張，以及100% GOTS認證純棉緞帶製成，全面符合LVMH集團永續行動Life 360計畫所訂定的環境標準。目標是在2030年前，將包裝當中的再生材料含量達到至少70%。

寶格麗位於義大利北部瓦倫扎全新擴建的Manifattura珠寶工坊此次擴建新增近19,000平方公尺。圖／寶格麗提供
寶格麗位於義大利北部瓦倫扎全新擴建的Manifattura珠寶工坊此次擴建新增近19,000平方公尺。圖／寶格麗提供
自2022年1月起，寶格麗所有珠寶皆全面採用經 RJC CoC（責任珠寶委員會產銷監管鏈）認證黃金，成為首個100%使用完全認證黃金製作珠寶的品牌。圖／寶格麗提供
自2022年1月起，寶格麗所有珠寶皆全面採用經 RJC CoC（責任珠寶委員會產銷監管鏈）認證黃金，成為首個100%使用完全認證黃金製作珠寶的品牌。圖／寶格麗提供
寶格麗Manifattura珠寶工坊開幕剪綵儀式。圖／寶格麗提供
寶格麗Manifattura珠寶工坊開幕剪綵儀式。圖／寶格麗提供
寶格麗設立品牌首間對外公開招生的珠寶學校Scuola Bvlgari。圖／寶格麗提供
寶格麗設立品牌首間對外公開招生的珠寶學校Scuola Bvlgari。圖／寶格麗提供
自2022年1月起，寶格麗所有珠寶皆全面採用經 RJC CoC（責任珠寶委員會產銷監管鏈）認證黃金，成為首個100%使用完全認證黃金製作珠寶的品牌。圖／寶格麗提供
自2022年1月起，寶格麗所有珠寶皆全面採用經 RJC CoC（責任珠寶委員會產銷監管鏈）認證黃金，成為首個100%使用完全認證黃金製作珠寶的品牌。圖／寶格麗提供
寶格麗設立品牌首間對外公開招生的珠寶學校Scuola Bvlgari。圖／寶格麗提供
寶格麗設立品牌首間對外公開招生的珠寶學校Scuola Bvlgari。圖／寶格麗提供
寶格麗位於義大利北部瓦倫扎全新擴建的Manifattura珠寶工坊。圖／寶格麗提供
寶格麗位於義大利北部瓦倫扎全新擴建的Manifattura珠寶工坊。圖／寶格麗提供
寶格麗全新包裝融合至少50%再生材料，採用100% GOTS認證有機絲、FSC認證木材與紙張，以及100% GOTS認證純棉緞帶製成，全面符合LVMH集團永續行動Life 360計畫所訂定的環境標準。圖／寶格麗提供
寶格麗全新包裝融合至少50%再生材料，採用100% GOTS認證有機絲、FSC認證木材與紙張，以及100% GOTS認證純棉緞帶製成，全面符合LVMH集團永續行動Life 360計畫所訂定的環境標準。圖／寶格麗提供

品牌 寶格麗 珠寶

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