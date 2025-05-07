國泰世華力挺北流JAM JAM ASIA音樂節 CUBE卡友獨享購票優惠

國泰世華銀行持續支持文化創新與藝文發展，繼贊助多場國內外知名演唱會後，7日再宣布贊助「2025潮臺北TRENDY TAIPEI」系列活動中的2大音樂盛事，包括由臺北流行音樂中心主辦的「臺北音樂博覽會TAIPEI MUSIC EXPO（TMEX）」與「JAM JAM ASIA亞洲音樂節（JJA）」，展現對台灣流行音樂文化的長期支持。

為了滿足熱愛音樂的客戶需求，凡持有國泰世華CUBE信用卡、簽帳金融卡的卡友，即可享JAM JAM ASIA音樂節獨家專屬購票優惠 ，雙日票優惠3,000元、單日票優惠1,600元，還可搶先於5月12日中午12點購票（每筆限購4張，售完為止），一般售票則於5月26日中午12時全面開賣。

「2025潮臺北TRENDY TAIPEI」融合流行音樂與文化創新，其中「TMEX」將於8月28日至31日於北流園區盛大登場，預計集結40家台灣音樂品牌與近百位國際策展人、節目買家，進行國際交流與商業媒合。「JAM JAM ASIA音樂節」則網羅來自亞太10國超過50組藝人，包括Dizzy Dizzo蔡詩芸與沖繩饒唱雙刀流OZworld跨國共演、落日飛車預計帶來驚喜限定合作舞台等，還有泰國搖滾天團POTATO、馬來西亞Chill系樂團babychair等精彩演出陣容。

國泰世華資深副總經理胡醒賢表示，盼藉此活動讓台灣樂迷欣賞國際級演出，亦為本地音樂人拓展國際合作機會，同時也與年輕世代建立更緊密的連結。

「2025潮臺北TRENDY TAIPEI-JAM JAM ASIA亞洲音樂節」CUBE卡友獨享優先購票連結：https://tmctaipei.tw/tt01bjiuy