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錯過就絕版！Johnnie Walker藍牌Ultra 台灣開搶倒數
威士忌經典品牌Johnnie Walker，迎來跨世紀革新之作「Johnnie Walker Blue Label Ultra」。品牌首度突破招牌方形瓶設計，以細膩手工吹製工藝打造出全新「水滴造型瓶身」，不僅展現圓潤流線美學，更創下品牌「史上最輕」700毫升蘇格蘭威士忌瓶身紀錄，瓶身不含瓶塞僅重180公克，充分展現品牌實踐永續的決心。
「Johnnie Walker Blue Label Ultra」全球限量僅888瓶，台灣配額僅30瓶，匯集多款已消逝的「幽靈酒廠」酒液，包括Port Dundas、Caledonian，以及罕見的Port Ellen、Oban、Brora與Royal Lochnagar，由品牌首席調酒師Emma Walker親自調和。該酒款使用再次填充（Refill）、復活 （Rejuvenated）與波本桶 （Ex-Bourbon Casks）熟成，酒體香氣濃郁，入口紅色漿果、甜美香草與木質香料交織，尾韻帶有細膩木質煙燻層次，展現深邃而悠長的風味曲線。
「Johnnie Walker Blue Label Ultra」除了匠心獨具的酒液調和，也在永續設計上大膽突破。瓶身採極致輕量化，搭配可回收鏤空格紋瓶塞、竹製外框展座與專屬運輸盒，每一環節皆可回收或自然分解，體現環保承諾。此技術未來也將延伸至Diageo集團旗下其他品牌，啟發全球烈酒產業的永續創新。
「Johnnie Walker Blue Label Ultra」預購現已開放，將於5月16日正式上市，建議售價為新台幣42,000元。有興趣的藏家，可洽客服專線0800-260-123，搶先入手這款兼具藝術與歷史價值的珍稀逸品。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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