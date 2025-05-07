New Balance五年一遇手工經典 鞋皇「1300」開賣資訊

隨著New Balance五月年度盛事「Grey Days」到來，推出暌違五年的傳奇鞋款「1300JP」。每五年復刻一次的Made in USA 1300JP，又被NB玩家稱為「鞋皇」，是鞋迷心中的傳奇型號與夢幻逸品，自然定價也不便宜，將限量發售，錯過只能再等五年。

Made in USA 1300JP於1985年首次亮相，當時即以尖端科技設計與高級用料著稱。鞋款搭載全掌ENCAP緩震科技，搭配麂皮與透氣網布鞋面，彰顯對品質的追求。儘管1300當時定價創下新高，卻迅速在日本掀起熱潮，手工縫製所呈現的微妙不規則感被視為是工藝的象徵，也讓1300奠定了劃時代奢華跑鞋款代表。

為回應全球鞋迷對原版1300的追捧與喜愛，New Balance於1995年首次復刻1300JP，自此每隔五年限量推出。每一次推出皆忠於原作精神，成為品牌歷史中最具代表性的傳統之一，稀有及極有特色的發售節奏，使1300JP成為藏家與球鞋愛好者眼中的經典聖品。

【發售時間】 New Balance Made in U.S.A 1300JP鞋款，售價新台幣12,800元，將於2025年5月29日上午11點於New Balance官網限量發售。 NB GREY台北形象店發售形式將採線上投籤進行，於2025年5月23日至5月25日於New Balance LINE官方帳號開放投籤登記，中籤者需於5月29日當日前往NB GREY台北形象店完成領鞋。