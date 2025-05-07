入坑率100% 全聯必掃這款「神級香水洗髮精」香氣撩人

市面上許多香水洗髮精雖然擁有迷人香氣，但往往忽略了最根本的養護需求，導致不少消費者抱怨「頭髮雖然香，卻乾澀毛躁」，不過最近就有一款內行人才知道的神級洗髮精，全聯單月平均銷量破萬瓶，一瓶就能達到「修護Ｘ強韌Ｘ持香」三種功效，不僅香氣媲美專櫃級香氛，更具備高效深層修護力，讓每次洗髮都像在做沙龍護理！網友更分享，自從購入後，全家人不分男女老少，天天搶著用，幸好巷子口全聯就買得到，輕鬆就能回購！

全聯熱賣中！不分性別年齡，全家都愛用！「洗後立即改善油頭味」引爆網友瘋狂回購

許多消費者在挑選洗髮精時，會擔心香水洗髮精的香氣是否過於甜美只適合少女？千萬不用擔心！伊絲婷奢華香水洗潤髮顛覆了大眾的刻板印象，成為全家人都愛用的熱銷選擇！許多媽媽、小孩都愛上它精緻耐聞的香氣與強大的修護能力，甚至就連家中男性成員也被圈粉，不少網友紛紛分享：「我爸也超愛用這罐，我以為男生不喜歡洗太香，結果我爸說這個蓋油頭臭很好用！」、「我小女兒也很喜歡這瓶，她說這是洗公主香哈哈哈！不得不說這瓶洗完真的好柔順」、「我姊推坑我後，香水洗髮精我就只用這個牌子，真的是香味修護力都具備，價格又甜」還有不少網友更是直接一試成主顧，不僅自己回購，還推薦給親朋好友！

圖／有你共創提供

過去，想要同時兼具香氣與修護效果，通常需要花費上千元到髮廊沙龍專人保養，但現在在全聯就能以親民價格購入伊絲婷奢華香水系列。一次帶走同款的經典洗髮精與潤髮乳，讓你的秀髮從清潔到保養，都能享受極致呵護與迷人香氣。不管是週期性補貨，或是臨時發現家裡的洗護產品快用完，只要到全聯就能輕鬆買齊！

不只香，更有修護力！高濃度養護成分：17種胺基酸＋植萃油，帶你實現髮質大逆轉！

熱銷超過十年的ELASTINE伊絲婷奢華香水洗潤髮，富含17種胺基酸與5種植萃油的核心修護成分。大量的胺基酸能夠深入髮絲內部，密集補充髮絲深處流失的養分，使受損髮質重現彈力與光澤；不管是經常染燙導致髮絲乾枯分岔，或是日常使用造型電棒捲，讓頭髮脆弱易斷，這款洗髮精都能讓秀髮維持輕盈柔順不打結。成分中也添加橄欖、摩洛哥堅果、酪梨、荷荷芭籽及椰子等5種草本萃取，能在洗淨同時滋潤頭皮並完美包覆髮絲營養，強勢逆轉稻草髮況，打造水光感十足的豐盈瀑布髮！

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48小時高級持香，網友熱推3大香氣，三種氛圍每天隨心變換！

ELASTINE伊絲婷奢華香水系列，以獨特法國調香工藝，將精品級香水概念融入洗潤髮產品，讓洗髮都成為嗅覺上的極致享受， 經實測持香效果能夠持續長達48小時，讓人無論是晨間甦醒、午後悠閒，還是夜晚約會，都能時刻散發迷人氣息。此系列共有三種不同風格的香調，可以依照心情、服裝與場合選擇最適合自己的香味：

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永恆珍愛(藍瓶)｜優雅花香調——優雅細膩的玫瑰與牡丹香，讓人彷彿置身於法式花園堆疊上馥郁玲蘭與麝香香氣，猶如迎面而來的純淨微風恬靜舒適。

甜蜜愛戀(粉瓶)｜甜美果香調——在清新柑橘與甜膩蜜桃的香氣間，揉合繽紛綻放的茉莉與玫瑰香氣，勾勒出浪漫可愛的初戀回憶。

春日戀曲(紫瓶)｜溫暖麝香調——溫和的鳶尾花與橙花中，揉入淡雅內斂的麝香香氣，散發出溫暖和煦的多層次香調，如微風拂過春日午後，為日常增添一抹恰到好處的迷人氛圍。

網友們紛紛在社群上討論自己最喜歡的香氣，有人表示：「早上用甜美果香，晚上換成麝香調，整個人香氣層次變化好迷人！」也有網友笑稱：「同事還問我是不是偷偷噴了高級香水，超有成就感！」如果你還沒試過這款網友激推的香水洗髮精，不妨趁現在入手，親自感受它的魅力，讓髮絲擁有精品級迷人香氣與極致柔順感！

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