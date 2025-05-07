限時22天！2025年長榮航空夏季線上旅展8日起跑 精選航線最低3230元起

長榮航（2618）2025年夏季線上旅展即將開跑。自8日00:00起至5月29日23:59止，凡購買2025年12月31日前從台灣地區出發至指定航線，享有超值優惠價，欲了解更多資訊請點擊https://reurl.cc/OY6a8v或上長榮航空官網智能客服查詢，機票數量有限，限時22天趕快搶好康。

長榮航空準備了眾多驚喜優惠，不管是美洲、歐洲、亞洲通通都有。旅客喜愛的日本航線，桃園-東京來回最低只要10,802元起(未稅)、桃園-大阪來回最低10,127元起(未稅)；桃園-香港來回最低3,230元起(未稅)、桃園-曼谷來回最低也只要5,277元起(未稅)；歐美澳航線也有超值優惠，讓您輕鬆漫步黃金海岸，桃園-布里斯本來回最低價17,970元起(未稅)；開啟您的文藝之旅，桃園-維也納來回最低25,667元起(未稅)；此外桃園-西雅圖來回最低27,041元起(含稅)，登上太空針塔，飽覽雷尼爾山與西雅圖全景、桃園-洛杉磯來回最低28,089元起(含稅)。

適逢暑假，長榮航空也與各大旅行社推出親子團體行程，讓大朋友、小朋友都能盡情享受假期，從美洲、澳洲到亞洲，其中有許多知名景點與樂園也特別納入行程中，包含東京迪士尼樂園、大阪環球影城、洛杉磯環球影城以及馬來西亞樂高樂園，讓您驚喜不斷；欣賞北海道薰衣草花田及動物牧場，並在澳洲、曼谷與無尾熊、長頸鹿零距離接觸，還有越南下龍灣乘坐遊船一覽壯麗景色，讓您親身擁抱大自然。歡迎立即造訪長榮航空夏季線上旅展網站，了解更多親子團體行程。

在夏季線上旅展期間，於「會員優惠購票專區」購買指定航線機票，可享有專屬折扣，新會員還加碼贈送最多1,000獎勵哩程！此外，即日起在EVA Mileage Hotel訂房還有機會獲贈額外50%獎勵哩程，欲了解更多資訊請至EVA Mileage Hotel 網頁查詢https://reurl.cc/3KbXaM。